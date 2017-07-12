نصر الله يلمح لمعركة جديدة في عرسال .. ” ملف النازحين السوريين بحاجة إلى حل “

ألمح حسن نصرالله الى استعداد «حزب الله» وجيش بشار الأسد للبدء بمعركة جرود عرسال لـ “إنهاء وجود التنظيمات المسلحة التابعة لتنظيم الدولة الإسلامية وجبهة النصرة”.

وقال في اطلالة تلفزيونية ليل الثلاثاء: “هذه المرة الأخيرة التي سأتحدث فيها عن جرود عرسال ونحن مقتنعون تماماً بأنه آن الاوان للانتهاء من تهديد جرود عرسال، وهناك وقت قليل جداً للتوصل إلى تسويات معينة أو معالجات معينة”، معلناً رفضه “بقاء أي وجود للمجموعات المسلحة على الاراضي اللبنانية “.

ودعا نصر الله «الحكومة اللبنانية الى الاتصال بالحكومة السورية وأن تتفاوض معها ليتم تسهيل عودة النازحين السوريين الى بيوتهم وقراهم»، وقال: «إن النازحين ينتشرون على كل الاراضي وهذا الملف بحاجة الى حل».

وأوضح أن «البعض قال إن اتصال الحكومة اللبنانية يعني إعطاء شرعية للنظام السوري، هذا غير صحيح، فالحكومة السورية لها سفراء في كل الدول إلا دول قليلة، وبعضهم يتفاوض معها في السر وفي العلن، والرئيس الفرنسي الحالي اعترف بشرعية الرئيس بشار الأسد».

وتابع: «اذا الحكومة الحالية تفاوضت مع الحكومة السورية لا يعني اعطاءهم الشرعية لأنهم ليسوا بحاجة لها»، مضيفاً: “قالوا نحن لا نريد أن نجبر النازحين على العودة، لا أحد في الحكومة أو خارجها تطرق إلى إجبار النازحين على العودة، بل نتكلم عن العودة الطوعية وتقديم ضمانات وتسهيلات للنازحين، الذين عدد كبير منهم يريد العودة»، لافتاً إلى أنه «حتى الآن لم يتم إكراه أحد ومن عجيب ما قيل في هذا الموضوع اننا لا نريد للحكومة أن تتفاوض مع سوريا لأن هذا يشكل مكسباً سياسياً لحزب الله، هنا نقول اذا لم تتفاوضوا ستعطونا دوراً سياسياً ونحن نقدمه لكم وخارج الموضوع، وإذا لا تريدوننا أن نساعد توفرون علينا لأنه لدينا عملا كثيرا».