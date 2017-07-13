أبوظبي تتهم قناة “ الجزيرة ” بالترويج لـ ” العنف و معاداة السامية ”

اتهمت ابوظبي قناة “الجزيرة” القطرية بنشر الطائفية والترويج للعنف ومعاداة السامية، في رد على رفض الامم المتحدة مطالبة الدول العربية المقاطعة للدوحة بإغلاق القناة.

ورأى وزير الدولة للشؤون الخارجية في الامارات العربية المتحدة انور قرقاش، في رسالة وجهها الى المتحدث باسم مفوض الامم المتحدة السامي لحقوق الانسان زيد رعد الحسين ان القناة “تجاوزت مراراً عتبة التحريض إلى العداء والعنف والتمييز″.

واعتبر انها روجت “للعنف المتصل بمعاداة السامية من خلال إذاعتها لمواعظ وخطب الزعيم الروحي للإخوان المسلمين يوسف القرضاوي التي أشاد فيها بهتلر ووصف الهولوكوست بأنه تأديباً إلهياً وعقاباً قدرياً”.

وإغلاق قناة “الجزيرة” احد شروط الامارات والسعودية والبحرين ومصر لإعادة العلاقات مع قطر والمقطوعة منذ الخامس من مايو /ايار على خلفية اتهام هذه الدول للامارة الغنية بدعم وتمويل الارهاب.

وكانت الامم المتحدة ابدت غضبها ازاء مطلب إغلاق القناة. وقال المتحدث باسم زيد رعد الحسين إنه “ابدى قلقه الشديد بشأن مطالبة قطر بإغلاق شبكة قنوات الجزيرة والمنافذ التابعة لها”.

وتابع روبرت كولفيل في تصريحات صحافية “سواء تشاهدها او تعجبك او توافق على معاييرها التحريرية ام لا ،فان قنوات الجزيرة العربية والإنكليزية شرعية ولها ملايين المشاهدين”.

لكن قرقاش قال في الرسالة التي تحمل تاريخ التاسع من يوليو /تموز ان “الجزيرة” وفرت “منصة لكل من أسامة بن لادن (تنظيم القاعدة)، وأبو محمد الجولاني (جبهة النصرة)” وآخرين من زعماء تنظيمات مصنفة ارهابية في دول عربية وفي اوروبا والولايات المتحدة.

وراى ان إجراء مثل هذه المقابلات “اتاح الفرصة للجماعات الإرهابية لإطلاق تهديداتها وتجنيد اتباع جدد والتحريض دون أي رادع او رقيب”. (AFP)