أردوغان : الاتحاد الأوروبي يضيع وقت تركيا

أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الأربعاء 12 يوليو/تموز، أن بلاده ستتنفس الصعداء، إذا رفض قبولها في الاتحاد الأوروبي، معتبراً أن “الاتحاد يضيع وقت تركيا”.

وقال أردوغان، في مقابلة مع تلفزيون “بي بي سي”، إن تركيا قادرة على الوقوف على قدميها منفردة، معتبراً أن “الاتحاد الأوروبي يضيع وقت تركيا”.

وأضاف أردوغان “نحن مخلصون لكلمتنا، وإذا قال لنا الاتحاد الأوروبي بصراحة، نحن غير قادرين على قبول تركيا في الاتحاد، فإن ذلك سيكون مريحا لنا .. سنبادر إلى تطبيق خطة بي أو سي”.

وأشار “عندما كنت في أول دورة لي في رئاسة الوزراء، في الماضي، كانت توصف تركيا بأنها البلد الذي أنجز ثورة صامتة في قمة الاتحاد الأوروبي، لكن الآن الاتحاد نفسه لم يعد يدعونا إلى قمة قادته، ويضيع وقتنا”. (SPUTNIK)