أمريكي ممتعض من مخالفة مرورية ينتقم من السلطات بطريقة دفع فريدة ! ( فيديو )

أمريكي ممتعض من مخالفة مرورية ينتقم من السلطات بطريقة دفع فريدة ! ( فيديو )

دفع رجل في ولاية تكساس الأمريكية مخالفة مرورية بطريقة مثيرة للجدل.

صحيفة بيلد الألمانية قالت (10/7)، بحسب ما ترجم عكس السير، إن “بريت ساندرز” تمت مخالفته لتجاوزه حدود السرعة، وتوجب عليه دفع 212 دولاراً.

وتقدم ساندرز باعتراض على المخالفة، إلا أن محاولته باءت بالفشل، ووافق على دفع الغرامة.

لكن الرجل الذي بدا أنه امتعض من قرار السلطات، قام بدفع مخالفته بـ “السنتات” حيث أحضر للموظفة المسؤولة دلاء مملوءة بـ 22 ألف سنت، وألقاها أمامها !