إدلب : تفجير انتحاري في أحد مقرات ” هيئة تحرير الشام “

إدلب : تفجير انتحاري في أحد مقرات ” هيئة تحرير الشام “

نقلت وكالة رويترز عن “مصادر بالمعارضة السورية المسلحة”، أن انتحاريا فجر سيارة ملغومة وسط تجمع معارضين إسلاميين قرب مدينة إدلب يوم الأربعاء مما أسفر عن مقتل وإصابة العشرات.

وأضافت المصادر أن الانفجار هز مصنع نسيج كان يستخدمه أعضاء بهيئة تحرير الشام (جبهة النصرة)، مقراً لهم، وقال مصدر إن 12 شخصا على الأقل قتلوا.

وتشن هيئة تحرير الشام منذ أيام حملة واسعة لضبط خلايا نائمة تابعة لتنظيم الدولة الإسلامية في محافظة إدلب، وتقول إنها اعتقلت 100 شخص على الأقل بينهم أفراد تقول إنهم عناصر بارزة كانت وراء سلسلة اغتيالات وتفجيرات بالمحافظة في الأيام الأخيرة.