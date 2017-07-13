إعلام النظام : ” ضبط شبكة لتهريب الدولار من اللاذقية إلى تركيا بمساعدة بنوك تركية “

قالت وسائل إعلام موالية، إن “فرع الأمن الجنائي في اللاذقية ضبط شبكة تقوم بتهريب الدولار من اللاذقية إلى تركيا بمساعدة مصارف تركية”.

وزعمت المصادر الموالية أنه “تمت متابعة أفراد الشبكة في محافظة اللاذقية ومراقبة اتصالاتهم مع أفراد آخرين في تركيا ورصد تحركاتهم وتحويلاتهم للمبالغ المالية”.

وذكرت “قناة شامنا” التابعة للنظام، أن “مبالغ كبيرة كان يتم تحويلها من اللاذقية إلى مصارف تركية آخرها كان 25 ألف دولار”.

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1 thought on “إعلام النظام : ” ضبط شبكة لتهريب الدولار من اللاذقية إلى تركيا بمساعدة بنوك تركية “”

  1. هذا اختصاص بيت الاسد والزعران الملحقين فيهن كيف ممكن يتعدوا على اختصاص العيلة (الكريمة) وشلة الزعران لازمهن تأديب

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