احتفاء بالتعددية .. شركة ملابس أميركية تظهر ” محجبة ” في إعلاناتها

احتفاء بالتعددية .. شركة ملابس أميركية تظهر ” محجبة ” في إعلاناتها

قررت شركة American Eagle للملابس، إطلاق حملة هذا الصيف تشتمل على ملابس محجبات، احتفالاً بالتنوع والشمولية.

وظهرت في إعلانات الشركة عارضة الأزياء حليمة أدن، التي قالت عنها الشركة في حسابها الرسمي على #تويتر: “لقد لفتت أنظارنا في مسابقة ملكة جمال ولاية مينيسوتا عام 2016، بحسب موقع StepFeed.

الحملة التي تأتي تحت شعار #ICAN اختصاراً لجملة “IN THE NEW AMERICAN JEAN”، تركز على الإيجابية وحب النفس، تلك المبادئ التي تروجها الشركة منذ سنوات.

وقالت أدن في حوارها مع موقع MIC، وفق ما ذكر موقع هافينغتون بوست بنسخته العربية : “أنا فخورة لمشاركتي في هذه الحملة، ولدعمي قيماً مثل الشمولية والتمكين”.

وأضافت: “لطالما أحببت نشاط الشركة الخاص بتشجيع شباب اليوم من أجل التعبير عن أنفسهم، إنه من المهم بالنسبة لي أن أكون جزءاً يشارك في إظهار تنوع الخلفيات والثقافات المتعددة”.

بجانب أدن، فإن العديد من المشاهير يظهرون في حملة شركة الملابس الأميركية الحالية، مثل الناشط “جوي بادا$$”، ولاعب كرة السلة “براندون إنغرام”، ومدونة الفيديو، أماندا ستييل.

يذكر أن شركة Dolce & Gabbana أطلقت مجموعتها الأولى لأزياء المحجبات، في يونيو/حزيران العام الماضي.