صحيفة موالية تنتقد ما وصفتها بـ ” فضيحة حملة معرض دمشق الدولي ” !

انتقدت صحيفة الوطن الناطقة باسم النظام إعلاناً لـ “معرض دمشق الدولي”، واصفة إياه بالفضيحة.

وقالت الصحيفة، الخميس، تعليقاً على إعلان المعرض: “هذا ليس إعلاناً ننشره لمعرض دمشق الدولي في دورته الجديدة التاسعة والخمسين، بل فضيحة من العيار الثقيل ألا يكون في مؤسسات الدولة السورية من يدقق اللغة الأجنبية ويصححها عناية خاصة”.

وأضافت: “الإعلان المنشور في الصحف الرسمية السورية والذي طبع منه طوابع رسمية يشير إلى شعار سورية تنبض بالحياة وترجم إلى الإنكليزية Syria is a live وهي عبارة لا علاقة لها بالشعار السوري المعلن ولا صحة لها باللغة الإنكليزية أساساً، فهل يمكن أن نقبل بمثل هذه الأخطاء وخاصة أن الحكومة وكل مؤسسات الدولة والاتحادات التجارية والصناعية تتابع التحضيرات لهذه الدورة وتراهن عليها لتكون انطلاقة جديدة لمعرض دمشق الدولي وللاقتصاد السوري عموماً؟!”.