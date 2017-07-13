طائرات أمريكية تقترب ” مجدداً ” من القواعد الروسية في اللاذقية !

أفادت مصادر إعلامية أمريكية أن طائرات استطلاع تابعة للقوات الجوية الأمريكية، حلقت على علو منخفض بالقرب من القواعد العسكرية الروسية المتواجدة في اللاذقية.

وبحسب المصادر، قامت طائرة استطلاع أمريكية من نوع P-8A بوسيدون المتخصصة بكشف الغواصات العسكرية على أعماق مختلفة، بالإقلاع من قاعدة جوية أمريكية في مدينة صقلية الإيطالية، وقامت الطائرة بالتحليق على مقربة من القواعد الروسية المتواجدة على الساحل السوري.

وبعد ساعات رصدت الردارات الروسية طائرة أمريكية أخرى، وهي استراتيجية وحاملة قنابل بعيدة المدى حلقت على علو منخفض على بعد كيلومترات من قاعدة حميميم الروسية في سوريا.

يذكر أن هذه الطلعات الجوية الأمريكية لا تعد الأولى من نوعها، حيث تقوم القوات الجوية الأمريكية باستمرار بالتحليق فوق مناطق قريبة من القاعدة العسكرية الروسية حميميم الموجودة على الساحل السوري. (SPUTNIK)