قدري جميل : الأكراد أصحاب قضية و لا يمكن كتابة الدستور دون مشاركتهم

قدري جميل : الأكراد أصحاب قضية و لا يمكن كتابة الدستور دون مشاركتهم

قال المعارض الموالي، قدري جميل، رئيس ما يعرف بـ “منصة موسكو”، الأربعاء، إن الأكراد في سوريا هم أصحاب قضية ولا يمكن كتابة الدستور دون مشاركتهم في الاجتماعات التي ستعقد حول ذلك، لافتاً إلى أن منصات المعارضة بدأت تتقارب عن بعضها.

وقال جميل، في تصريح لشبكة رووداو الكردية، إن “منصة موسكو طالبت بتوحيد وفد المعارضة منذ بداية المفاوضات، وهذا هدفنا لذلك نسعى إليه، مشيراً إلى أنه لأول مرة وجدنا تقارب بين المنصات عبر نفاش الملفات المختلفة، أهم مقاربة جرى كانت في جلسة المباحثات التقنية في لوزان السويسرية حول الدستور”.

وأضاف، بحسب الشبكة: “استطعنا أن نصل إلى أوراق مشتركة”، لافتاً إلى أن “هناك ملفات تحتاج إلى مباحثات للوصول إلى توافق”.

كما أوضح قدري، أنه “يجب أن يتم تشكيل وفد واحد وليس موحد للمعارضة السورية باعتبار لكل طرف له برامجه، لكن على هذا الوفد الواحد أن يمثل أوسع طيف للمعارضة السورية وبعد ذلك سيصبح أمراً واقعاً”.

ولفت إلى أن “تشكيل وفد واحد للمعارضة لا يمكن تشكيله خلال الجولة الحالية للمفاوضات إلا أن بعد شهر (جولة جديدة) سنكون جاهزين للبدء بتشكيل وفد واحد”.

وقال جميل، إن “الكرد في سوريا أصحاب قضية وأرض ونحن لن نقبل بمناقشة الدستور السوري دون وجودهم في الاجتماعات”.