” مستشارون عسكريون ” أمريكيون يدخلون الرقة لـ ” المشورة و المواكبة “

أعلن متحدث عسكري أمريكي الاربعاء ان مستشارين عسكريين أمريكيين ينفذون عمليات داخل مدينة الرقة، معقل داعش في شمال سوريا.

وقال الكولونيل راين ديلون ان معظم هؤلاء الجنود ينتمون إلى القوات الخاصة ويؤدون مهمة “مشورة ومواكبة” لمقاتلي قوات سوريا الديمقراطية الذين يتصدون للجهاديين.

ولفت الى انهم لا يقاتلون في شكل مباشر بل ينسقون خصوصا الضربات الجوية لكنهم اقرب من مناطق القتال مما كانت عليه القوات الامريكية التي دعمت العملية العسكرية العراقية في الموصل.

واضاف “انهم على تماس مع العدو اكبر مما كان عليه الامر في العراق”، وتابع ان عدد الجنود الأمريكيين في الرقة ليس “بالمئات”.

وقال ديلون ايضا ان قوات التحالف لاحظت ان الجهاديين باتوا يستخدمون الطائرات المسيرة المفخخة في شكل اكبر، وقد اعتمدوا الاسلوب نفسه في الموصل.

وأضاف “في الاسبوع الاخير او الاسبوعين الاخيرين، ازداد هذا الامر مع تقدمنا اكثر في وسط مدينة الرقة”.

كذلك، يستخدم مشاة البحرية الأمريكية بطاريات مدفعية دعما للعمليات العسكرية في الرقة.

والاربعاء وصفت منظمة “ايروورز″ غير الحكومية العمليات العسكرية في مدينتي الرقة والموصل بـ”المدمرة”.

وقالت المنظمة ومقرها لندن ان 744 مدنيا قتلوا في العراق وسوريا في شهر حزيران/ يونيو خلال الهجوم الذي ينفذه التحالف الدولي ضد تنظيم الدولة الاسلامية، في حصيلة اعلى بكثير من تلك التي اعلنها التحالف الذي اقر في مطلع تموز/ يوليو بمقتل 603 مدنيا منذ بدء عملياته العسكرية في نهاية 2014.

وأكد مدير المنظمة كريس وودز ان تكثيف الغارات على الموصل والرقة مسؤول جزئيا عن هذا الارتفاع في عدد القتلى. (AFP)