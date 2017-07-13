نصفهم من ألمانيا .. مائة ألف لاجئ يعودون من أوروبا إلى بلادهم بعد رفض طلبات لجوئهم

نصفهم من ألمانيا .. مائة ألف لاجئ يعودون من أوروبا إلى بلادهم بعد رفض طلبات لجوئهم

عاد حوالي 100 ألف مهاجر وطالب لجوء، من أوروبا إلى بلادهم الأم، بشكل طوعي، خلال السنة الماضية، عبر برنامج خاص للأمم المتحدة.

وقالت وسائل إعلام هولندية، بحسب ما ترجم عكس السير، إن أكثر من نصف العائدين من ألمانيا، حصل معظمهم على المساعدة في عودتهم من الأمم المتحدة.

وتأتي اليونان في المرتبة الثانية بعد ألمانيا، حيث عاد منها 6100 شخص، تلتها النمسا بعدد 4800.

وكان حوالي 18 ألف مهاجر عادوا إلى ألبانيا، بينما عاد إلى العراق 12780، و 7100 شخص عادوا إلى أفغانستان.

واختار غالبية المهاجرين العودة إلى بلدهم الأصلي بعد أن تم رفض طلب لجوئهم، ربع هؤلاء من القاصرين، من بينهم 1250 سافروا دون أهلهم، أو مرافقة أحد لهم.