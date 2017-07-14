ألمانيا : شيشانيون يقومون بتشكيل ” دوريات شرعية ” في شوارع برلين !

ذكرت صحيفة تاغز شبيغل أن السلطات الألمانية قلقة من أنشطة انفصاليين شيشانيين سبق للبلاد أن استضافتهم كلاجئين سياسيين، حيث يقوم هؤلاء بتشكيل “دوريات شرعية” تضايق النساء المسلمات.

وأوضحت الصحيفة أن “جماعة سلفية” شيشانية، يقودها انفصاليون شيشانيون، تلاحق النساء المسلمات اللواتي ينشرن صورا “غير محتشمة” في وسائل التواصل الاجتماعي، وكذلك الشيشانيين الذين يقيمون علاقات صداقة مع غير مسلمين.

وتحقق الشرطة في رسائل مصورة لهؤلاء “السلفيين” انتشرت في الإنترنت، يظهر فيها شيشانيون وهم يهددون بمعاقبة “الكفار” ويلوحون بمسدسات.

وتدرس الشرطة وجود صلات محتملة بين “الدوريات الشرعية” وجماعة ” Guerilla Nation Vaynah “الشيشانية الإنغوشية المسؤولة عن حادث إطلاق نار في مطعم ببرلين في مايو/أيار الماضي.

ويعتقد أن كلا من هاتين الجماعتين تضم نحو 100 شخص.

وذكرت الصحيفة أن الأجهزة القضائية الألمانية تعتبر أن “السلفيين من شمال القوقاز” يمثلون خطرا متزايدا على برلين، فخلال الأسابيع الماضية، تعرض 4 نساء وصبي لاعتداءات من قبل “دوريات شرعية”، فيما هربت عدة مسلمات شيشانيات من العاصمة إلى مناطق ألمانية أخرى خشية من تهديدات السلفيين، الذين يشتبهون بأن النساء يرغبن في الزواج من رجال خارج الجالية الشيشانية في ألمانيا والقيام بـ”أفعال لا يمكن تصورها” تؤدي لتقويض انتمائهن القومي. (RT)