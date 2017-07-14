أمير قطر يرسل للملك سلمان برقية عزاء في وفاة شقيقه

بعث أمير قطر الشيخ تميم بن حمد، إلى العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمير محمد بن سلمان، برقية عزاء في وفاة الأمير عبدالرحمن بن عبدالعزيز شقيق الملك سلمان، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء القطرية الرسمية، الجمعة.

وكان الديوان الملكي السعودي أعلن، في بيان، أن “الأمير عبدالرحمن بن عبدالعزيز توفي، الخميس، وسيصلى عليه بعد صلاة العشاء، الجمعة، بالمسجد الحرام في مكة المكرمة”، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس).

وكانت “واس” قد ذكرت، في 5 أبريل/ نيسان الماضي، أن الأمير عبدالرحمن بن عبدالعزيز “غادر مستشفى الملك فيصل التخصصي بمدينة الرياض، بعد أن أنهى الفترة اللازمة إثر العارض الصحي البسيط وإجراء عدد من الفحوصات الطبية التي تكللت بالنجاح”.(CNN)