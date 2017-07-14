أنباء عن قرب اتفاق مع روسيا لشراء منظومة الدفاع الصاروخي S-400

قال مصدر عسكري تركي إن بلاده توصلت إلى اتفاق مع روسيا على شراء منظومة الدفاع الصاروخي S-400 مقابل 2,5 مليار دولار.

وأضاف المصدر الذي فضل عدم الكشف عن اسمه، في حوار أجراه مع وكالة بلومبيرغ الإخبارية إن الاتفاق يتضمن نقل الخبرات وتصنيع اثنتين من بطاريات المنظومة داخل تركيا.

وفي حال إتمام الصفقة ستصبح تركيا هي الدولة الوحيدة العضو في حلف الناتو التي تمتلك منظومة دفاع صاروخي روسي.

جدير بالذكر أن حلف الناتو يعارض فكرة امتلاك تركيا منظومة دفاع صاروخي روسية الصنع وعرض تزويد تركيا بمنظومة دفاع أوروبية.

وتقول تركيا إن العروض التي قدمت لها من قبل “الناتو” لم تتناسب مع شروطها وتطلعاتها، إضافة إلى ارتفاع سعرها مقارنة بالأنظمة والعروض الأخرى ولا تتيح نقل الخبرات إلى الجانب التركي.

ومنذ سنوات طويلة، تسعى تركيا لامتلاك منظومة دفاع جوي متطورة، وعملت بالأساس من أجل الحصول على المنظومة التابعة لحلف شمال الأطلسي “الناتو” بصفتها دولة عضواً وتعتبر صاحبة ثاني أكبر جيش في الحلف، لكنها لم تتمكن من ذلك واتهمت الحلف بـ”المماطلة في تزويدها بمنظومة باتريوت”.

وفي ذروة التهديدات الأمنية التي عايشتها تركيا مع تصاعد الأزمة في سوريا قبيل نحو 6 سنوات، تقاعس الناتو عن تزويد تركيا بمنظومة “باتريوت” واكتفى بنشر منصتين تم سحب إحداهما لاحقاً ووضعهما تحت بند الابتزاز السياسي، بحسب تصريحات سابقة لمسؤولين أتراك. (SABAH)