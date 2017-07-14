إحتجاز سوريين اثنين حاولا عبور روسيا إلى النرويج

أعلن المكتب الصحفي التابع لقسم وكالة الأمن الفيدرالي الروسي الإقليمي، أول أمس الأربعاء، أن موظفي الوكالة في منطقة مورمانسك، جنباً إلى جنب مع حرس الحدود في كاريليا، ألقوا القبض على اثنين من المواطنين السوريين، الذين حاولا العبور بصورة غير قانونية من روسيا إلى النرويج.

وجاء في البيان: “خلال محاولة عبور الحدود من روسيا إلى مملكة النرويج، تم اعتقال اثنين من مواطني الجمهورية العربية السورية، من مواليد 1982 و 1975، غير مسجلين على الأراضي الروسية “.

وقد فتح المحققون قضية جنائية بموجب المادة “محاولة عبور غير قانونية للحدود الروسية “.

ولم يتم الكشف عن تفاصيل عمليات الاحتجاز. (SPUTNIK)