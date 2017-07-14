إنفجار يضرب مبنى قيادة فرع ” حزب البعث ” في حلب

سمع قبيل منتصف ليل الخميس / الجمعة، دوي انفجار وسط مدينة حلب، تبين أنه وقع في مبنى حزب البعث.

وقالت صفحات وشبكات إخبارية موالية، في موقع فيسبوك، إن الانفجار سببه ارتفاع درجات الحرارة في مستودع للذخيرة.

ونقلت المصادر الموالية عن أمين فرع الحزب “فاضل نجار” قوله، إن الأضرار اقتصرت على الماديات.

ونشرت صفحة فرع الحزب بحلب منشوراً قالت فيه إن الانفجار “ناجم عن انفجار مستودع للذخيرة في الطابق الأرضي للفرع واقتصرت الأضرار على المادية والتحقيقات جارية للوقوف على أسبابه”.

وأضافت: “توجهت سيارات الدفاع المدني لإطفاء الحرائق المشتعلة الناجمة عن التفجير.

وتناقل ناشطون معارضون بياناً لـ “سرية أبو عمارة للمهام الخاصة”، جاء فيه أن السرية هي من نفذت “عملية نوعية” في مبنى الحزب.

ونشر البيان، مهنا جفالة، قائد السرية، على صفحته الشخصية في فيسبوك.