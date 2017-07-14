الجوازات السعودية تنفي سفر أعداد كبيرة من الوافدين و مرافقيهم نهائياً بعد تطبيق المقابل المالي

نفى مصدر في المديرية العامة للجوازات السعودية ، صحة ما تردد عن سفر عدد كبير من الوافدين ومرافقيهم بتأشيرات خروج نهائي، بعد تطبيق رسوم المقابل المالي.

وأوضح المصدر، وفقاً لصحيفة “الاقتصادية” السعودية، أن الوضع طبيعي في نسبة إصدار تأشيرات الخروج كما هو في السابق قبل تطبيق نظام المقابل المالي.

وكانت الجهات المختصة في السعودية  بدأت بتطبيق المرحلة الأولى من الرسوم على المرافقين للعمالة الوافدة، مطلع الشهر الجاري، وذلك بواقع 100 ريال كرسم شهري للفرد الواحد، على أن ترتفع هذه الرسوم إلى 200 ريال بدءًا من 1 يوليو 2018، لتصل إلى 400 ريال شهرياً على الفرد الواحد في 2020.

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6 آراء على “الجوازات السعودية تنفي سفر أعداد كبيرة من الوافدين و مرافقيهم نهائياً بعد تطبيق المقابل المالي”

  1. بالعكس تمام

    كثير من العائلات بدأت بترحيل عوائلها كخطوة أولية الى بلدان مجاورة

    فتكلفة المعيشة غدت كدبي و رواتب ان وجدة لاتسد ابسط الاحتياجات.

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  2. انا كفيلتي نقلت كفالتي بدون علمي كانت ما طيبة وقلت لها ما عايزة اشتغل عايزة ترجع لكفيلتي الاول او ارجع بلدي فرفضت وعملت لي بلاغ هروب ولكن الحمد لله ربنا ما يرضي بالظلم قرار اعفاء والمهله حمادة الله ورحت سويت خروج وحجزت وانا يطلع للباخره وقفوني يقولوا لي عملت لك ايقاف خدمات انصدمت ومن صدمتي سبت امتعتي في مكانها وجريت علي مركز شرطة وحكيت لهم لما دخلوا اسمي بين عندهم بلاغ سرقه قلت كيف اسرقها وانا ما معها اصلا وسويت الخروج من الوافدين بالمدينة وهي بالرياض وهي سواه بعدما انا عملت الخروج طيب اذا انا سرقت واقسم بالله اني ما سرقتها لا هي ولا غيرها مهاجره من بلدي لعين امي علي اخواتي ما عندهم اخ رجال وابوهم مفقود من ١٤سنه كيف انا جاريه اشتغل بتعبي ورزق حلال واسرق اي دين واي حكم يرضي الظلم المشكلة انا من قبلها اشتكيتها في وزراة العمل والسفارة بجده ولا كان في اي رد علي معملاتي والان هي بمجرد كلمة منها انا توقفت حسبي الله ونعم الوكيل الله موجود ولو كثر الظلم الحق بيظهر انا كنت ب عمري قلت ماادعي علي احد ظلمني يعفي لو جهه الله بس والله الشفته من هي الحرمه حافضل طول عمري تدعي ان ربنا ياخذ حقي منها ومن الاولى كمان لانها هي الباعتني ليها ب الفلوس مسوين ها تجاره حسبي الله عليهم الله ينتقم من كل ظالم الله ينتقم من كل ظالم الله ينتقم من كل ظالم ارجوكم بعد الله اطلب المساعدة من الجهات المختصه

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  4. والله ما مثلك بهالدنيا بلد…. أغنية محمد عبده الجميلة… فوووق فوق كوته بوقله..
    كرشنز اوغا… وكوتنز لورا… وشكرا عاشت البلاد الأنشية

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