السويد : تحقيقات بعد حريق اندلع بمأوى لاستقبال اللاجئين القاصرين

تحقق الشرطة في حريق اندلع بمسكن لإيواء طالبي اللجوء القُصر القادمين الى السويد بغير ذويهم في منطقة سكوغهل.

وقالت الضابطة المناوبة في شرطة فرملاند، جان ماتيرن لوكالة الأنباء السويدية: “نقوم بحراسة المكان، الآن، حيث جرى تطويقه في إنتظار قدوم الفريق الهندسي المختص للتحقق من ذلك. وسنرى متى يمكنهم القيام بفحص الموقع، حيث يعتمد الأمر على درجة حرارة المبنى بعد إخماد النيران فيه”.

ووفقاً للشرطة، بحسب ما نقلت شبكة الكومبس السويدية، يوم الخميس، فإنه ليس هناك من دليل ملموس على أن النيران أَضرمت عمداً أو أن يكون هناك مشتبه به في القضية.

ويتألف المبنى من ثلاثة طوابق، وقد تعرض معظمه لدمار كامل بسبب النيران.

وكان الحريق إندلع في المبنى في الساعة السادسة من مساء الأربعاء، وتطور بشكل سريع، فيما نقل رجل وامرأة كانا يعملان في المسكن إلى المستشفى، بسبب إستنشاقهما الدخان.

وتمكنت خدمات الطوارىء من إطفاء النيران في وقت مبكر من ليلة أمس، إلا أنها ظلت متواجدة في الموقع من أجل متابعة تطورات الحدث والتأكد من إطفاء الحريق بشكل كامل.