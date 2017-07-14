المبعوث الأمريكي للتحالف ضد ” داعش ” : روسيا مستعدة لنشر قوات في سوريا لمراقبة قوات بشار الأسد

قال بريت ماكجورك، المبعوث الامريكي لدى التحالف الدولي ضد تنظيم “الدولة الإسلامية” (داعش)، يوم الخميس إن وقف إطلاق النار الجزئي المعلن في جنوب غربي سوريا ما زال متماسكاً فيما يعد مؤشراً مشجعاً لشركاء التحالف.

وأضاف ماكجورك إن الوقت ما يزال مبكراً، لكن “حتى الآن نشعر بالتشجيع حيال التقدم الذي تحقق خلال الأيام الخمسة الماضية”.

وتحدث ماكجورك للصحافيين في مقر وزارة الخارجية الامريكية بعد اجتماع مع نحو 30 مسؤولاً بارزاً، من المعنيين بتلك الأزمة في التحالف. واجتمع المسؤولون في واشنطن يوم الخميس بعد يومين من المحادثات في واشنطن أيضاً مع أعضاء التحالف.

وكان وقف إطلاق النار، الذي توسطت فيه كل من الولايات المتحدة وروسيا والاردن، قد دخل حيز التنفيذ يوم الأحد الماضي في محاولة للحد من أعمال العنف في سوريا.

وأشار ماكجورك إلى أن الروس “اوضحوا انهم جادون جداً حول هذا الامر، وانهم مستعدون لنشر البعض منهم على الأرض للمساعدة في مراقبة قوات نظام (بشار الأسد)، وأنهم لا يريدون ان ينتهك النظام وقف إطلاق النار”.

وقال ماكجورك انه قد تكون هناك مناطق أخرى يمكن للتحالف اتخاذ ترتيبات مماثلة فيها لتهدئة الأوضاع، مؤكداً أن ذلك من الشروط الضرورية لإيجاد تسوية سياسية شاملة. (REUTERS)