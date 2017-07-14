السعودية : سبب غير متوقع يدفع رجلاً سورياً لرشق سيدات في مراكز تسوق بـ ” ماء النار ” !

ألقت الشرطة السعودية، الثلاثاء الماضي (11/7) القبض على الشاب الذي كان يقوم بقذف فتيات سعوديات في جدة بـ “ماء النار” (أسيد)، قبل أسبوعين، وتبين أنه مقيم سوري.

ومما أزال الشك بكونه سعودياً، هو ظهوره بالصورة التي عممت له خلال البحث عنه، مرتدياً بنطال جينز و”تي شيرت”، لتظهر تحقيقات الشرطة أنه سوري الجنسية في الثلاثينيات من عمره.

وقالت صحيفة “عكاظ” السعودية، إن الشاب اعترف باستهدافه لفتيات كن يرتدين عباءات ملونة، مشيراً إلى أنه لا يعرفهن، ولكنه قام بفعلته بسبب مروره بأزمة نفسية، بعد رفضه من فتيات تقدم للزواج منهن.

وكانت إحدى اللاتي تقدمن بالشكوى، أشارت إلى أن الشاب يبدو عليه أنه مختل عقلياً، فبعد أن رمى على عباءتها ماء النار هرب وهو “يقوم بحركات غير طبيعية”، مبتسماً وكأن شيئاً لم يكن.

وكان الرجل قد اعتدى على 4 سيدات في مركزين تجاريين في جدة، ورمى عليهن ماء النار، منهن من تعرضن لإصابات في ظهورهن، وأشارت التحقيقات إلى أن اختيارهن كان عشوائياً دون ترصد.

وما يزال الشاب في مركز الشرطة المختص، تمهيداً لإحالته للنيابة العامة.

* الصورة : الجاني و آثار المادة الحارقة التي رشقها على إحدى الضحايا