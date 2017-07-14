سيضع مع ترامب خريطة ” ما بعد الحرب ” .. رئيس فرنسا : لن أجعل رحيل بشار الأسد شرطاً مسبقاً لأية محادثات

سيضع مع ترامب خريطة ” ما بعد الحرب ” .. رئيس فرنسا : لن أجعل رحيل بشار الأسد شرطاً مسبقاً لأية محادثات

قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يوم الخميس، إن “أي استخدام للسلاح الكيميائي في سوريا سيقابل برد مباشر”.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك عقده اليوم في قصر الإليزيه بالعاصمة باريىس، مع نظيره الأمريكي دونالد ترامب.

ولفت إلى أنه “لن يجعل” في المقابل، من “رحيل بشار الأسد شرطا مسبقا” لأي محادثات.

ووصل ترامب وزوجته ميلانيا صباح اليوم إلى مطار “أورلي” جنوب باريس، في زيارة إلى فرنسا تستغرق يومين.

وتأتي الزيارة بدعوة من ماكرون، للمشاركة في احتفالات العيد الوطني الفرنسي “الباستيل”، والاحتفال بمرور 100 عام على دخول الولايات المتحدة الحرب العالمية الأولى.

وتابع ماكرون أنه اتفق مع ترامب على تعزيز التعاون الثنائي في مجال مكافحة الإرهاب.

وفي ما يتعلق بالملفين السوري والعراقي، قال ماكرون إنه سيواصل العمل مع نظيره الأمريكي بهذا الشأن.

وأشار إلى أن الجانبين سيضعان خارطة طريق ما بعد الحرب. (ANADOLU)