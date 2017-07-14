طفل سوري ” ينتحر شنقاً ” في الأردن !

قالت وسائل إعلام أردنية، إن طفلاً سورياً عثر عليه “مشنوقاً”، في بلدة الشرجة التابعة للرمثا، في الأردن.

ووفق المعلومات التي رصدها عكس السير، فإن “الأجهزة الأمنية عثرت الخميس (13/7) على جثة مشنوفة تعود لطفل سوري”.

وقال والد الطفل إن ابنه أقدم على الانتحار، وذكر في إفادته للأجهزة الأمنية أن “الطفل البالغ من العمر 8 سنوات أقدم على شنق نفسه دون علمه، داخل غرفته في المنزل، مستخدما حبلاً لفه على عنقه”.

وتم نقل الطفل إلى مستشفى الرمثا الحكومي لانقاذه، غير أنه وصل متوفياً، وتم تحويل الجثة إلى الطبيب الشرعي.

ونشرت صفحات أردنية، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، صورة للطفل، وقالت إن اسمه “عصام مؤيد هيثم سلامة”، ولم يتسن لعكس السير التأكد من صحة الصورة من مصادر مستقلة أو موثوقة.

وكانت وسائل إعلام موالية قالت، في الثاني من الشهر الجاري، إن طفلاً في منطقة الهامة بدمشق، توفي بعد إقدامه على لف حبل حول عنقه وشنق نفسه تقليداً لشخصية النمس في مسلسل “باب الحارة”.

ونقلت “مجلة شام برس”، عن مصدر في قسم شرطة المزة، أنه بتاريخ 21/6، أُدخل الطفل (و . ق – 12 عاماً) إلى مستشفى الرازي بحالة غياب عن الوعي.

وأضاف المصدر أن الطفل أقدم على شنق نفسه أمام منزله مُقلداً مشهد النمس في مسلسل “باب الحارة”.

ونقل عن الأخ الأكبر البالغ من العمر 17 عاماً قوله، إنه وشقيقه كانا أمام منزلهما، حيث قال الطفل لأخيه “سوف أشنق نفسي كالنمس وأعود للحياة مثله”.

وقام الأخ الأكبر بمنع شقيقه من القيام بذلك، وذهب لإحضار الماء من داخل المنزل، إلا أنه لم ينجح بذلك.