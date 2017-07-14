عندما اعترض عضو في مجلس الشعب على تخفيض سن الرئيس ليتناسب مع بشار الأسد

نائب من الحزب الديمقراطي الأمريكي يتقدم بطلب عزل الرئيسي ترامب من منصبه بتهمة عرقلة العدالة.

ذكرتني خطوة هذا النائب، باعتراض النائب منذر موصللي عام 2000 على اقتراح تخفيض سن الرئيس ليتناسب وعمر بشار الأسد، وقبل أن يوضح النائب اعتراضه تعرض لهجوم عنيف من أعضاء المجلس، ولولا تدخل البعض لما بقي على قيد الحياة، علما أنه لم يكن يعترض على تخفيض سن الرئيس، بل كان يعترض على خلو الإقتراح من الأسباب الموجبة للتعديل.

مع أنه مستحيل، لكن لنتخيل لو أن نائبا في مجلس الشعب السوري تقدم اليوم بطلب عزل الرئيس بشار الأسد لعدم أهليته في إدارة الدولة، ماذا سيفعلون به؟