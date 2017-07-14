هولندا : سكان منطقة ” راقية ” يشترون فيلا بأكثرمن نصف مليون يورو منعاً لتحويلها لمركز لاستقبال اللاجئين !

اشترى سكان إحدى المناطق الراقية في مدينة دينهيلدر، شمالي هولندا، فيلا بمبلغ 540 ألف يورو، لمنع قدوم 60 لاجئاً إلى المنطقة.

وقالت صحيفة “ألخمين داخبلاد” الهولندية، الخميس، بحسب ما ترجم عكس السير، إن الجهاز المركزي لاستقبال طالبي اللجوء كان ينوي شراء تلك الفيلا، لإيواء 16 لاجئاً قاصراً بين الـ 15 و الـ 18 عاماً وصلوا هولندا بمفردهم، حيث يتم إسكانهم بأماكن صغيرة ومتابعتهم على مدار الساعة.

وقال متحدث من الجهاز المركزي “فيللم أنهولتس” إن الجهاز أعلن نهاية الشهر الماضي عن نيته شراء الفيلا، وعقد جلسة مع سكان المنطقة لإعطائهم معلومات عن ذلك، إلا أن مكتب البيع أخبر الجهاز عن بيع الفيلا قبل الاجتماع بفترة قصيرة.

وبحسب المكتب، فإن الفيلا تقع بمنطقة خضراء هادئة ورائعة، وكانت معروضة للبيع منذ أكثر من 6 أشهر بمبلغ 599 ألف يورو، و رفض المشتريان التعليق على شرائهما للفيلا.

ومنذ كانون الثاني 2016، أصبح إيواء القاصرين القادمين بمفردهم لا يتم في المراكز الكبيرة، وبحسب المتحدث فإن المراكز الصغيرة أفضل بحسب بحث تم إجراؤه، حيث يتعلق الأمر باللاجئين الذين لم يحصلوا على تصريح الإقامة بعد.

وأضاف المتحدث: “قمنا طبعاً بمناقشة البلدية من قبل، بدا هذا الموقع مناسباً ، سنرى ما علينا فعله بعد ما حصل”.

وأشارت الصحيفة لوجود مركز لجوء يتسع لـ 600 شخص في مدينة دينهيلدر بينهم 100 قاصر بدون أهله، كما يوجد مركز صغير للقاصرين.

وهذه الحادثة ليست الأولى من نوعها، حيث سبق وأن تم منع إنشاء مركز لجوء عام 2015، في مدينة أودينبوس، بعد شراء مجموعة من السكان قطعة أرض كبيرة بمبلغ وصل لـ500 ألف يورو.