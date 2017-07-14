وفاة الشقيق الأكبر لملك السعودية

وافت المنية الخميس، الأمير عبد الرحمن بن عبد العزيز آل سعود، الشقيق الأكبر للعاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، عن عمر ناهز 86 عاما.

ونعى الديوان الملكي في بيان نشرته وكالة الأنباء السعودية “واس” اليوم الفقيد.

وقال البيان إنه سيصلى على الفقيد بعد صلاة العشاء ليوم غد الجمعة بالمسجد الحرام في مكة المكرمة.

والأمير عبد الرحمن من مواليد 1931، وهو الابن السادس عشر من أبناء الملك عبد العزيز الذكور، من زوجته الأميرة حصة بنت أحمد السديري.

وهو أحد السديريين السبعة، هو مسمى يطلق على سبعة من أبناء الملك عبد العزيز آل سعود من زوجته حصة السديري، التحق بالكلية العسكرية في سان دييغو بأمريكا، ثم بعدها التحق بكلية الاقتصاد التابعة لجامعة كاليفورنيا.

دخل العمل السياسي وهو في الـ 52 من عمره عندما تم تعيينه عام 1983 نائبا لوزير الدفاع والطيران، وظل في المنصب حتى 5 نوفمبر / تشرين الثاني 2011.

وبوفاة الأمير عبد الرحمن، يقل عدد أبناء الملك عبد العزيز آل سعود مؤسس المملكة الباقين على قيد الحياة إلى 9 أبناء، بينهم اثنان فقط من السديريين هما الملك سلمان (82 عاما) وشقيقه الأمير أحمد (75 عاما). (ANADOLU)