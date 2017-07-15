ألمانيا : شجار بين سوريين في ” إيرلانغن ” ينتهي بأحدهم في المستشفى

أصيب لاجئ سوري، الثلاثاء (11/7)، إثر شجار عنيف مع سوريين آخرين، يقيمون معه في الشقة ذاتها، في مدينة إيرلانغن، التابعة لولاية بافاريا، جنوبي #ألمانيا .

و في التفاصيل، قالت وسائل إعلام ألمانية محلية، بحسب ما ترجم عكس السير، إن شجاراً عنيفاً حدث بين ثلاثة سوريين، مساء الثلاثاء، في أحد المنازل في منطقة بوشنباخ، حيث تهجم سوريان على زميل له في السكن، يبلغ من العمر 48 عاماً.

وقام الأول بإمساك الضحية، بينما انهال الآخر عليه بالضرب بسخان الماء”، وعلى الرغم من محاولة الضحية الدفاع عن نفسه، إلا أنه تعرض لضربات أليمة تسببت له بجرح خطير في الرأس، حيث تم إسعافه إلى مستشفى قريب.

وأوقفت الشرطة السوريين، بتهمة التسبب في إصابات جسمية، فيما لم تذكر معلومات عن خلفية الشجار.