إيران تعرب عن دعمها لوقف شامل لإطلاق النار في سوريا

إيران تعرب عن دعمها لوقف شامل لإطلاق النار في سوريا

أكد وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، الجمعة، أن بلاده تدعم وقفاً شاملاً للنار على امتداد سوريا.

واعتبر ظريف، الذي وصل الخميس لنيويورك، أن عدم تطبيق الاتفاق النووي بالكامل لا يخدم ديمومته، قائلاً: ” ندعو الأمريكيين إلى مراجعة تطبيقهم للإتفاق النووي لأن عدم السماح لإيران بتحقيق كامل المنافع منه لا يخدم ديمومته”بحسب وكالة تسنيم الدولية للأنباء الإيرانية .

يذكر أن الرئيس الامريكي دونالد ترامب قد وصف خلال حملته الانتخابية الاتفاق النووي المبرم بين إيران والولايات المتحدة والصين وفرنسا وروسيا وبريطانيا والمانيا بأنه كارثي وهدد بالغائه.

ورد على تصريحات ترامب، هدد قائد الثورة الإسلامية الإيرانية آية الله على خامنئي بحرق الاتفاق حال تخلى ترامب عنه .

واعتبر ظريف ان من اهداف زيارته الي نيويورك المشاركة في اجتماع التنمية المستدامة في مقر منظمة الامم المتحدة.

ونفى أن يكون بصدد عقد لقاءات مع مسؤولين أمريكيين خلال زيارته لمقر الأمم المتحدة.

وعن إتفاق التهدئة الأخير مع الأردن والولايات المتحدة وروسيا، اكد الوزير ظريف أن إيران تدعم وقفاً شاملاً للنار على امتداد سوريا، لافتا الى أن إيران كانت في صدارة المتصدين للإرهاب مع حكومات وجيوش وشعوب المنطقة.

يذكر أن الولايات المتحدة وروسيا والأردن قد توصلت إلى اتفاق لوقف إطلاق النار جنوب غربي سوريا دخل حيز التنفيذ يوم الأحد الماضي. (DPA)