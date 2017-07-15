السعودية : إعدام ” سوري ” أدين بتهمة تهريب المخدرات

نفّذت وزارة الداخلية السعودية، يوم الأربعاء الماضي (12/7)، حكم القتل تعزيراً بحق “سوري” في تبوك كان قد تم القبض عليه عند قيامه بـ “تهريب كمية من حبوب الأمفيتامين المخدر”.

وأسفر التحقيق معه، بحسب وسائل الإعلام السعودية، عن توجيه الاتهام إليه بما نُسب له، وبإحالته إلى المحكمة “صدر بحقه صك شرعي يقضي بثبوت ما نُسب إليه والحكم بقتله تعزيراً، وأُيّد الحكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي يقضي بإنفاذ ما تَقَرّر شرعاً، وأُيّد من مرجعه”.

بيان وزارة الداخلية السعودية :

“قال الله تعالى: {إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فساداً أن يُقَتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو يُنفوا من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم}.

بفضل من الله تم القبض على المدعو أيمن أحمد قوبان -سوري الجنسية- عند قيامه بتهريب كمية من حبوب الأمفيتامين المخدر، وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بما نُسب له، وبإحالته إلى المحكمة صدر بحقه صك شرعي يقضي بثبوت ما نُسب إليه والحكم بقتله تعزيراً، وأيد الحكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي يقضي بإنفاذ ما تَقرر شرعاً، وأُيّد من مرجعه.

وتم تنفيذ حُكم القتل في الجاني أيمن أحمد قوبان اليوم الأربعاء 18/ 10/ 1438هـ في منطقة تبوك.

ووزارة الداخلية إذ تعلن ذلك لتؤكد للعموم حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله- على محاربة المخدرات بأنواعها؛ لما تُسَببه من أضرار جسيمة على الفرد والمجتمع، وإيقاع أشد العقوبات على مرتكبيها؛ مستمدة منهجها من شرع الله القويم، وهي تحذّر في الوقت نفسه كل مَن يُقدِم على ذلك بأن العقاب الشرعي سيكون مصيره”.