عن بائع الماء السوري و العسكري اللبناني في عرسال

 

 

 

#عرسال اختلّ توازن بائع الماء الموقوف من شدة الإعياء وأوجاع الضرب الذي تعرّض له مع 380 من اللاجئين السوريين الموقوفين، وراح الدمّ ينزف من أذنه.
استغاث زميله بالعسكري الواقف عند باب الغرفةٍ ذات الثلاثين متراً مربّعاً، وقد حشر فيها نحو مئة موقوف مقيّدين بأصفاد بلاستيكية ورؤوسهم مطأطأة.
ردّ العسكري: “بدّي إلعن أبوك وأبوه. عاملّي دكتور هون؟ ما تروح تعمل كلب عند بشّار، شو جابك لعندي لهون؟ بدّكن حريّة يا ولاد الكلب وأشكالكن هيّ اللي بدّها تسقّط بشّار الأسد؟”.. وأخذ يضرب جميع من بالغرفة بالهراوة بمن فيهم “توفيق” بائع الماء المريض والشابّ الذي استغاث بالعسكري من أجله، فهشّمت ضربات الهراوة جمجمة “توفيق” وساءت حالته فتمّ سحبه إلى مكان مجهول.
بعد أكثر من أسبوعٍ على الحادثة، تمّ استدعاء شقيقة “توفيق محمد الغاوي” إلى مستشفى زحلة الحكومي، حيث قيل لها أنه أنهى علاجه وتمّ تخلية سبيله وعليها ان ترافقه.
وقبل أن يسمح لها بلقائه، جعلوها توقّع مع صهرها إفادةً بأنهما استلماه حيّاً. ثم سمحوا لها برؤيته من خلال زجاج غرفة العناية الفائقة.
سألتهم بذهول: كيف سيخرج بهذه الحالة؟! فطمأنوها أنه لا يزال بعض “الأمور القضائية” يتعيّن إنجازها قبل خروجه.
– “ليش أخي شو عامل؟ أخي بيّاع ماء!”.
– “أخوك حاول يفجّر نفسه بالضباط. أخوكِ انتحاري”.
– “أخي درويش، الكلّ بيعرفه بيّاع ماء”.
– “يللا يللا خِلصِت الشوفة”.
عند مغادرتها، رآها الطبيب المعالج واجتمع بها في خلوةٍ سريعة قائلاً لها:
“شقيقك تعرّض لضرب عنيف على الرأس والبطن تسبّب له بنزيف داخلي وتوقّف كليتيه عن العمل، وهو في غيبوبة وبحاجة ماسّة لجرّاح في الأعصاب الدماغية، ويجب نقله فوراً إلى أيّ مشفى آخر من أجل إنقاذه.
اليوم .. توفي توفيق .. وسيدفن بصمت بعيداً عن “القنوات الاعلامية اللبنانية الساقطة.
#كلاب_خامنئي

فارس حلو – فنان سوري – فيسبوك

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7 آراء على “عن بائع الماء السوري و العسكري اللبناني في عرسال”

  2. شو دخلك يا تجل بالسياسه،،كنّا نحبك ولا نزال،،بس انتا كرهك للنظام واجهزته اللي كلنا منكرههم بخليك تشوف كتير ناس ما بتسوا احرار،،دخلك مين ضرب هالناس عايدا،،تروح عالزعتري وعرسال ،،قلولون حيسقط النظام طلعو كم شهر وهاد يوم وهداك يوم،،جماعه جوبر احرار؟جماعة دوما وزعران الغوطة اللي بيضربو عشوائي احرار،،ما سمعت تسجيلات مسربه وكي ولاءهم بينباع ويشترا،،اللي وصل هولندا وفد باليورانيوم وترك بلدو ينهش فيها الرايح والجاي هاد لاجء وهربان من الظلم!؟اللي خسر ولادو بالبحر ومرتو بالمانيا طردتو هاد احسنلو من سوزيا،،انت شايف النظام كان سيّء لدرجه نخرب البلد ونخلي الروسي والايراني والتركي والاميركي يقرروا عنا ،،روح عمي اصحا عحالك بيكفي تناطح طواحين ألهوا ،،شوف فيث قاسم ايقونة الثوره شو كتب من يومين

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  4. أصبح لبنان بلد فاسد حتى العظم وهو يخلو من أية قيم أو أخلاق في الوجدان الجمعي
    عدد السوريين الذين قتلو تحت التعذيب في مداهمات الجيش اللبناني لمخيم السوريين في عرسال بلغ عشرة وليس أربعز
    وقد كان هنالك تعتيم مخابراتي على مقتل السوريين تحت التعذيب رسمي بطلب شخصي من”فخامة” الرئيس مون جنغال عونو. هذه الرواية المنشورة على موقع عكس السير والمنقولة من جريدة النهار هي صحيحة وهي مرآة للبراءة السورية والتي جسدتها أقوال الفتاة السورية الطاهرة في وجه تغول جلاد الجيش اللبناني.لايستبعد دور لحزب الله في عملية القتل تحت التعذيب. كلهم لبنانيون أولا وأخيرا.
    اليوم صدر تقرير من نقابة أطباء لبنان تبرأ الشيطان الرجيم جزار التجميل “دكتوغ” نادر صعب من دم المواطنة الأردنية فرح قصاب مما أدى إلى إنقسام نقابة الأطباء (مابيخلا الأمر من بعض اوادم وهم قلة نادرة في لبنان) وكان قبلها قد صدر عن نفس النقابة تقرير ي يؤكد مسؤولية هذا الجزار في التسبب بموت السيدة الأردنية. إشباعا لجشعه في الدولار فقد ضحك بعقل المستورة وجعلها توافق على إجراء عشر عمليات تجميل وشفط دهون من جانب وحقن دهون من جانب آخر بنفس اليوم وبنفس الجلسة , وهو عدد من العمليلت الجراحية لايتحمله الجسم البشري بل لايحتمل ربعه. إنهار جسد المخلوقة وعطتكون عمرها.تم لفلفت القضية وأطلق سراح النصاب وهو يعيش الآن حياة الخنازير الغرائزية مابين موناكو وبيغوت(بيروت) . من منكم يتذكر المرأة السورية النازحة التي ولدت طفلها على الأسفلت أمام مشفى “اوتيل ديو” في بيروت.وهذا غيض من فيض.فكل شيئ هنا في لبنان فاسد حتى العظم.
    هذا هو لبنان بقعة أرض يعيش عليها غرباء .غرباء عن البشرية غرباء عن القيم غرباء عن الأخلاق .ميكانيزم تفكير غريب عن كل ما عرفته البشرية من تحضر وأخلاق.

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