بريطانيا : جرافة تنتزع صرافاً آلياً في عملية قد تكون ” الأوقح ” في تاريخ السرقات .. و الشرطة تطلب المساعدة ! ( فيديو )

بريطانيا : جرافة تنتزع صرافاً آلياً في عملية قد تكون ” الأوقح ” في تاريخ السرقات .. و الشرطة تطلب المساعدة ! ( فيديو )

نشرت الشرطة البريطانية مقاطع فيديو التقطتها كاميرات المراقبة لعملية سرقة صراف آلي قد تكون “الأوقح” في تاريخ السرقات، بحسب وصف قناة “سكاي نيوز”، حيث استخدم اللصوص جرافة لانتزاع الصراف الآلي من مكانه في مقاطعة ليسترشير.

واستعانت عصابة بجرافة وشاحنة في انتزاع الصراف من فرع بنك “ذا ناشيونال وايد” في إحدى مدن المقاطعة.

صحيفة “ديلي ميل” البريطانية قالت، أول أمس الخميس، إن الشرطة نشرت مقطع الفيديو لطلب مساعدة الناس في التعرف على هوية اللصوص الفارين.

ولم تستغرق عملية السرقة، التي وقعت فجر الإثنين الماضي، أكثر من دقيقتين، كان الجزء الأول منها انتزع الصراف الآلي عبر الجرافة بعد أن هدمت واجهة البنك، قبل أن تضع صندوق الأموال في شاحنة صغيرة جلبها اللصوص معهم.

ولم يذكر متحدث باسم البنك حجم الأموال المسروقة مكتفيا بالحديث عن أضرارا بالغة لحقت بالفرع، ويحتوي الصراف الآلي في بريطانيا عادة نحو 120 ألف جنيه استرليني.