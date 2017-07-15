يعتقد أن السبب ” ديني ” .. ألمانيا : بدء محاكمة لاجئ سوري طعن لاجئاً سورياً آخر قبل 9 أشهر

بدأت محكمة أوغسبورغ، بولاية بافاريا، جنوبي ألمانيا، جلساتها، للبت في قضية محاولة قتل لاجئ سوري من قبل لاجئ آخر.

وقالت صحيفة “أوغسبورغر ألغماينه”، يوم الأربعاء الماضي، بحسب ما ترجم عكس السير، إن المحكمة بدأت بالنظر في قضية شروع بالقتل بعد 9 أشهر من وقوع الحادثة.

وفي تشرين الثاني من العام الماضي، قام طالب لجوء سوري من أصل فلسطيني (24 عاماً)، بطعن سوري آخر (38 عاماً)، بسكين مطبخ أثناء نومه، في مركز لجوء تابع لدائرة لاندسبورغ، فيما تمكن الضحية من النجاة بأعجوبة.

واعترف المتهم أمام القاضي بفعلته، وأوضح أنه نادم دون أن يتحدث عن الدافع وراء ذلك قائلا: “أنا آسف , لقد ارتكبت خطأ كبيراً”.

وأوضح الجاني أنه من عائلة ظروفها جيدة جداً، وكان والده يعمل مهندساً وتوفي إثر حادث سير في 2005، بينما تعمل والدته مدرسة.

وأشار إلى أنه قرر الهجرة إلى إيرلندا بعد اندلاع الحرب في سوريا، وتم اعتقاله في مطار شتوتغارت بعد ضبطه بهوية إيطالية مزورة.

من جانبهم، أفاد قاطنوا المركز بأن الدافع قد يكون دينياً، حيث سمع صوت الجاني أثناء ارتكاب جريمته وهو يصرخ “الله أكبر”، ما دفع المخابرات الألمانية للمشاركة في التحقيق خوفاً من أن يكون الشاب “إسلاموياً”.

وبحسب الصحيفة، فقد تمت حراسة جلسة المحكمة بشكل مشدد من قبل الشرطة، على غير العادة، وتم تفتيش الحضور بدقة قبل الدخول لقاعة المحاكمة.

وصرح الضحية بعدم وجود مشاكل مع المتهم نهائياً، وأضاف: “لقد كنا نأكل سوياً و نذهب للتسوق سوياً ونعيش في غرفة واحدة”.

وكان اللاجئان يشاهدان قبل ليلة واحدة الأخبار على قناة الجزيرة، وتشاجروا لفظياً، وقال المتهم أن المجني عليه “سب الرسول صلى الله عليه وسلم”، وفي صباح اليوم التالي، طعن المتهم زميله في الرقبة مسبباً له جرحاً خطيراً، إلا أنه تمكن من القفز على الجاني ونزع السكين منه.

وفي تلك الأثناء، تعرض المهاجم لطعنة في البطن، وقام بأخذ كرسي محاولاً إكمال جريمته.

وقال الضحية إن الجاني قال له في تلك اللحظة: “أنت خنزير. سوف أقتلك حتى و إن دخلت السجن”، وختم كلامه مشيراً إلى أنه لا يعرف سبب طعنه حتى الآن، وأن لديه مخاوف من المتهم، وإحساس بأنه خلفه دائماً.

وحددت المحكمة 6 جلسات للمرافعة حتى الـ 27 من الشهر الجاري.