إيران تبدي استعدادها لإعادة إعمار الموصل

أعلن وزير الصناعة والمناجم والتجارة الإيراني محمد رضا نعمت زاده، اليوم الأحد، استعداد بلاده المشاركة في إعادة إعمار مدينة الموصل شمالي العراق.

جاء ذلك خلال لقائه وفدا عراقيا في طهران.

ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية (إرنا) عن الوزير نعمت زاده، قوله، إن “إيران تمتلك خبرات جيدة في مجال إنشاء الأحياء الصناعية، ومستعدة لوضع هذه الخبرات بتصرف الجانب العراقي”.

وأشار إلى أن “العراق بحاجة إلى إعادة الإعمار والتطوير لاسيما في القطاعات الهندسية والبناء”.

كما أكد “استعداد بلاده لدعم العراق في مجال إنشاء البنية التحتية، لاسيما مد شبكات الماء والكهرباء وبناء الأرصفة البحرية والمنشآت العامة والترفيهية وغيرها”.

والإثنين الماضي، أعلن رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي، رسميًا، تحرير كامل الموصل من “داعش”، بعد معركة استغرقت قرابة 9 أشهر، وأدت إلى الكثير من الخسائر البشرية والمادية، ونزوح أكثر من 920 ألف شخص. (ANADOLU)