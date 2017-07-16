الناطق باسم الجيش ” الإسرائيلي ” أفيخاي أدرعي يثير غضب العرب مجدداً

أثار الناطق الرسمي باسم الجيش “الإسرائيلي” #أفيخاي_أدرعي الجدل مجددا بعد تغريدة له على موقع “تويتر”، دعم خلالها النجمين #تامر_حسني و #إليسا .

وأعرب أدرعي عن إعجابه الشديد بأغنيتهما الجديدة “ورا الشبابيك” من فيلم “تصبح على خير” الذي عرض للمرة الأولى خلال عيد الفطر، قائلا إن ملكي الإحساس إليسا وتامر حسني قدما أغنية مشتركة رائعة.

ولاقت تغريدته موجة من الغضب لدى العرب عموماً و المصريين خصوصاً، حيث علق أحد المغردين على المنشور، قائلا: “تحط قرآن، تحط أغاني، والله ليس لكم في قلوبنا إلا ما في قلوبكم لنا!”.

وهذه ليست المرة الأولى التي يغرد الناطق باسم الجيش “الإسرائيلي” مثل هذه التغريدات على صفحته الشخصية في “تويتر”، بحسب ما ذكرت قناة روسيا اليوم، فقد سبق له، في 2016، أن دعا العرب إلى الاستماع للأصدار الجديد للمطرب المصري عمرو دياب.