حقيقة ” التفجير الإرهابي ” الذي ضرب منطقة رأس شمرا في اللاذقية ( محدث )

كذب ناشطون موالون، تلفزيون النظام ومراسله في مدينة اللاذقية، بعد نشر خبر كاذبة عن “تفجير”، قيل إنه وقع اليوم الأحد.

ونقلت وكالة رويترز عن التلفزيون النظامي أن ” تفجيراً وقع شمالي مدينة اللاذقية الساحلية التي تسيطر عليها الحكومة الأحد ونقل تقارير عن سقوط مصابين”.

وأضافت الوكالة نقلاً عن المصدر ذاته أن “التفجير وقع في منطقة رأس شمرا على بعد 12 كيلومتراً شمالي اللاذقية، ولم يذكر المزيد من التفاصيل”.

وكان مراسل تلفزيون بشار الأسد في اللاذقية، مازن محمد، قال عبر صفحته في فيسبوك، إن “تفجيراً ارهابياً وقع في منطقة رأس شمرة وانباء عن وقوع اصابات”.

وبعد انتشار الخبر على نحو واسع، قالت “شبكة أخبار اللاذقية”، إحدى أكبر الشبكات الموالية التي تنقل أخبار المحافظة في فيسبوك، إنها تعتذر من متابعيها بسبب خبر تفجير رأس شمرا، والذي تبين أنه عار عن الصحة.

وأشارت الشبكة إلى أن التفجير “إما جزء من مسلسل وثائقي يجري تصويره في المنطقة أو جزء من تدريبات عسكرية لاختبار الجاهزية أيضا بحسب ما يتداوله سكان المنطقة”.

ولفتت الشبكة إلى أن مصدر الخبر الكاذب هو “الإعلام السوري الرسمي”.

متابعات

↓ شبكة دمشق الآن المخابراتية الأكبر في فيسبوك: صوت الانفجار الذي سمع دويه في منطقة رأس الشمرا ، ناجم عن خطأ فني داخل (مينة البيضا) ثكنة عسكرية تابعة للجيش السوري ، ما أدى إلى إصابة عدد من الجنود تم نقلهم على الفور للمستشفى العسكري في مدينة اللاذقية ، الانفجار ليس ناتج عن تمثيل مسلسل للمخرج نجدت أنزور.

↓ ناشطون عن وكالة “إباء” التابعة لهية تحرير الشام : اختراق “ميناء البيضا” قرب رأس شمرا في اللاذقية وتفجير سيارة مفخخة بداخله .. يحتوي الميناء على سفن حربية وثكنات عسكرية للنظام وحلفائه.