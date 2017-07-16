ساعدوا الشرطة في إلقاء القبض عليه .. تركيا : أتراك ينهالون بضرب مبرح على تركي حاول اختطاف طفلة سورية ( فيديو )

ساعدوا الشرطة في إلقاء القبض عليه .. تركيا : أتراك ينهالون بضرب مبرح على تركي حاول اختطاف طفلة سورية ( فيديو )

ألقت الشرطة التركية، أول أمس الجمعة، القبض على تركي مشتبه باختطافه طفلة سورية، في إسطنبول، بعد أن تعرض لضرب مبرح.

صحيفة “جمهورييت” التركية قالت، بحسب ما ترجم عكس السير، إن الشرطة قامت يوم الجمعة بمطاردة “ب . م”، في منطقة سانجا تبة في إسطنبول، بعد الاشتباه بتورطه باختطاف الطفلة السورية “إ . م” (8 سنوات).

وأفادت الصحيفة أن سكان المنطقة شاركوا بالمطاردة، وتمكنوا من الإمساك بالمتهم، وانهالوا عليه بضرب مبرح، فيما عثرت الشرطة على الطفلة دون أن تكون قد تعرضت لأي أذى، في سيارة.

وتدخلت الشرطة لإبعاد الغاضبين عن المتهم، وتم نقله إلى المشفى لتلقي العلاج، ونقلت الطفلة إلى مديرية الأمن ليتم التواصل مع عائلتها.

ولم تشر الصحيفة أو غيرها من وسائل الإعلام التركية إلى نتائج التحقيقات مع المتهم، أو الأسباب التي دفعته لاختطاف الطفلة.