عروس تنتحر بسبب ” فحوص العذرية ” .. و هذا هو مصير عريسها الراغب بالارتباط بثانية !

انتحرت عروس شابة بعدما رفض زوجها نتائج اختبارات العذرية التي أجبرها على القيام بها.

صحيفة “إندبندينت” البريطانية، أول أمس الخميس، إن طلب “ظفر بيروف (40 سنة)” من قرية شربوخ في طاجيكستان، طلب من زوجته رجبي خورشيد (18 سنة) إجراء اختبارين للعذرية، إضافة إلى اختبار العذرية الذي تطلبه الحكومة، وبعد رفضه لنتائج الاختبارات الثلاثة، عقد العزم على الزواج بثانية، فقتلت رجبي نفسها بعد 40 يوماً من زواجها.

وذكرت عائلة رجبي أنّ ابنتهم أخبرتهم وهي على فراش الموت أنّها تعرّضت لضغوط هائلة من زوجها ولم تستطع أن تحتمل أكثر. ووصفت والدتها ابنتها بضحية افتراء وعنف.

أمّا ظفر فاتّهم بدفع زوجته للانتحار، وسيواجه عقوبة السجن لمدة ثماني سنوات، وقد دافع عن نفسه قائلاً: “أعطتني زوجتي بياناً مكتوباً ذكرت فيه أنّها تسمح لي بالزواج من امرأة ثانية لأنّها لم تكن عذراء عندما تزوجنا”.

وتعتبر اختبارات العذرية ما قبل الزواج، شائعة في طاجيكستان، ففي عام 2015، كانت الفحوص الطبية قبل الزواج إلزامية لكل من الرجل والمرأة، على الرغم من أنّ النساء فقط كنّ يخضعن للاختبار. (annahar)

التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي عكس السير وإنما عن رأي أصحابها

رأي واحد على “عروس تنتحر بسبب ” فحوص العذرية ” .. و هذا هو مصير عريسها الراغب بالارتباط بثانية !”

  1. فحوصات العذرية هي الرادع لرجل والمرأة من …..
    الطيبون لطيبات ، اذا كان الرجل يريد مرأة شريفه فليكن شريف وهي بالمثل أما الرجال الذين يلعبون ع الحبلين وعندما يأتي وقت الزواج يريد عذراء هيهات هيهات فالطيور على اشكالها تقع ، كما تدين تدان وكما تفعل في بنات الناس يفعل في بناتك فألاجدر للإنسان ان يبعد نفسه عن الحرام او يتزوج حتى وان كان فقير افضل من الزنا وفعل الحرام .
    و حوبة الزنا عقوبتها فالدنيا قبل الإخرة ، وأي أنسان فعل هذا الفعل المشين فلا يلوم إلا نفسه على المصائب .
    بالختام اللي بدو بنت ناس وهو عارف حاله….. يتوب وكل شيء يتصلح ( قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَّحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ )

    رد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.