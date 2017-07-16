عروس تنتحر بسبب ” فحوص العذرية ” .. و هذا هو مصير عريسها الراغب بالارتباط بثانية !

انتحرت عروس شابة بعدما رفض زوجها نتائج اختبارات العذرية التي أجبرها على القيام بها.

صحيفة “إندبندينت” البريطانية، أول أمس الخميس، إن طلب “ظفر بيروف (40 سنة)” من قرية شربوخ في طاجيكستان، طلب من زوجته رجبي خورشيد (18 سنة) إجراء اختبارين للعذرية، إضافة إلى اختبار العذرية الذي تطلبه الحكومة، وبعد رفضه لنتائج الاختبارات الثلاثة، عقد العزم على الزواج بثانية، فقتلت رجبي نفسها بعد 40 يوماً من زواجها.

وذكرت عائلة رجبي أنّ ابنتهم أخبرتهم وهي على فراش الموت أنّها تعرّضت لضغوط هائلة من زوجها ولم تستطع أن تحتمل أكثر. ووصفت والدتها ابنتها بضحية افتراء وعنف.

أمّا ظفر فاتّهم بدفع زوجته للانتحار، وسيواجه عقوبة السجن لمدة ثماني سنوات، وقد دافع عن نفسه قائلاً: “أعطتني زوجتي بياناً مكتوباً ذكرت فيه أنّها تسمح لي بالزواج من امرأة ثانية لأنّها لم تكن عذراء عندما تزوجنا”.

وتعتبر اختبارات العذرية ما قبل الزواج، شائعة في طاجيكستان، ففي عام 2015، كانت الفحوص الطبية قبل الزواج إلزامية لكل من الرجل والمرأة، على الرغم من أنّ النساء فقط كنّ يخضعن للاختبار. (annahar)