” قنبلة يدوية ” بيد سوري تسبب ذعراً في غازي عنتاب ! ( فيديو )

قالت وسائل إعلام تركية، أمس السبت، إن قنبلة يدوية كان يحملها سوري، خلال شجار مع سوري آخر، تسببت بالذعر، في مدينة غازي عنتاب.

وذكرت وكالة “إخلاص” التركية، بحسب ما ترجم عكس السير، أن عراكاً نشب بين شابين سوريين في منطقة الشهيد كامل، في شارع السبعين.

وبحسب شهود العيان، فإن السوري “حسن حسين” (أحد أطراف الشجار)، كان يحمل قنبلة يدوية، ما استدعا حضور دورية شرطة، إلا أنه لاذ بالفرار.

وتم اتخاذ تدابير أمنية مشددة واسعة النطاق، بحسب المصدر ذاته، وقامت فرق مكافحة الإرهاب والعمليات الخاصة وفرقة تفكيك المتفجرات، بتفتيش منزل وسيارة المتهم.

وبعد ذلك، تمكنت الشرطة من الاتصال بالمتهم الفار وإقناعه بتسليم نفسه، ليتم اقتياده لاحقاً إلى شبعة مكافحة الإرهاب لمتابعة التحقيق.

ولم يأت الإعلام التركي على ذكر سبب المشاجرة.