تركيا : القبض على ” مهندس ملازم سابق في الجيش الحر ” كان يحاول بيع ” لوحات أثرية ” ( صور )

ألقت الشرطة التركية القبض على شاب سوري في مدينة مرسين جنوب غرب البلاد، بعد أن عُثرَ معه على لوحتين أثريتين كان قد استولى عليها من سوريا وقدمَ إلى تركيا لبيعها.

وقالت قناة “سي إن إن تورك”، يوم الجمعة الماضي (14/7)، إن المدعو “ف . أ”، كان “مهندس ملازم في الجيش الحر”، إلا أنه استقال قبل فترة وجيزة، وقدم إلى تركيا.

وأحضر المهندس معه إلى تركيا، لوحتين أثريتين، الأولى “الصيد والإنسان”، بحسب ما وصفها، وهي مطرزة بالذهب، والثانية تظهر فيها العذراء والمسيح.

وذكرت القناة أن “ف . أ” كان يحاول بيع اللوحتين بـ 150 ألف يورو.

وتلقت السلطات التركية معلومات قامت على إثرها بمداهمة منزل السوري في منطقة “ميزتلي”، وبعد بحث استمر ساعتين، عثر عناصر الشرطة على اللوحات.

وقامت مديرية المتاحف في مرسين بفحص اللوحات، والتأكد من كونها “أصلية”، واتخذت التدابير اللازمة لحمايتها، بحسب المصدر.

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4 آراء على “تركيا : القبض على ” مهندس ملازم سابق في الجيش الحر ” كان يحاول بيع ” لوحات أثرية ” ( صور )”

  1. ولسا منسال حالنا ليش فشلت الثورة!! شوفوا هالنموذج ما احلاه!! والباقي من نمرتو اشرف واحد فيهن صار بالمانيا والسويد!! حرام ياسوريا… ما باعرف ليش اتذكرت حارس المتحف الوطني العراقي يوم سقوط بغداد.. طلع عالشاشة عم يبكي بدموع وهو عم يوصف كيف الشعب نهب المتاحف.. ولك مهندس وملازم عمل هيك… الامي ابن الشوارع شو بساوي ليلة سقوط النظام!! بدنا ثورة على هيك اشكال قبل ابو رقبة وشبيحتو!!

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  2. شعرة مما سرقه رفعت الأسد وباسل الأسد ورامي مخلوف عدا مدراء الأفرع الأمنية وضباط الجيش في لبنان والجنوب السوري …. واحدة من السرقات قدرت ب 89 كغ من الذهب النقي وواحدة من القطع الأثرية التي لا يتعدى حجمها سنتيمترات بيعت بمئة وثمانين مليون دولار ووو…. إسألوا مدراء الآثار الذين فروا من سورية أين هي آثار سورية

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