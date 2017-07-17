تركيا : القبض على ” مهندس ملازم سابق في الجيش الحر ” كان يحاول بيع ” لوحات أثرية ” ( صور )

تركيا : القبض على ” مهندس ملازم سابق في الجيش الحر ” كان يحاول بيع ” لوحات أثرية ” ( صور )

ألقت الشرطة التركية القبض على شاب سوري في مدينة مرسين جنوب غرب البلاد، بعد أن عُثرَ معه على لوحتين أثريتين كان قد استولى عليها من سوريا وقدمَ إلى تركيا لبيعها.

وقالت قناة “سي إن إن تورك”، يوم الجمعة الماضي (14/7)، إن المدعو “ف . أ”، كان “مهندس ملازم في الجيش الحر”، إلا أنه استقال قبل فترة وجيزة، وقدم إلى تركيا.

وأحضر المهندس معه إلى تركيا، لوحتين أثريتين، الأولى “الصيد والإنسان”، بحسب ما وصفها، وهي مطرزة بالذهب، والثانية تظهر فيها العذراء والمسيح.

وذكرت القناة أن “ف . أ” كان يحاول بيع اللوحتين بـ 150 ألف يورو.

وتلقت السلطات التركية معلومات قامت على إثرها بمداهمة منزل السوري في منطقة “ميزتلي”، وبعد بحث استمر ساعتين، عثر عناصر الشرطة على اللوحات.

وقامت مديرية المتاحف في مرسين بفحص اللوحات، والتأكد من كونها “أصلية”، واتخذت التدابير اللازمة لحمايتها، بحسب المصدر.