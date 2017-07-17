حلب : معركة كبرى بين الحر و الوحدات تلوح في أفق الريف الشمالي .. و البداية في ” عين دقنة ” ( فيديو | محدث )

حلب : معركة كبرى بين الحر و الوحدات تلوح في أفق الريف الشمالي .. و البداية في ” عين دقنة ” ( فيديو | محدث )

أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان الاثنين ببدء هجوم عنيف لفصائل الجيش الحر المدعومة من تركيا على مناطق سيطرة قوات سوريا الديمقراطية “قسد” في ريف حلب الشمالي.

وقال المرصد ، في بيان الاثنين، بحسب ما نقلت وكالة الأنباء الألمانية، إن مناطق سيطرة قوات سوريا الديمقراطية في ريف حلب الشمالي وريف عفرين بالريف الشمالي الغربي لحلب، تشهد انفجارات متتالية ناجمة عن قصف متصاعد ومكثف من قبل القوات التركية والفصائل المقاتلة المدعومة منها.

وبحسب المرصد ، يأتي القصف المتصاعد بالتزامن مع معارك عنيفة بين قوات سوريا الديمقراطية من جهة، والفصائل المدعومة تركياً من جهة أخرى، على محاور بمحيط قرية عين دقنة، الواقعة إلى الشرق من مطار منغ العسكري، وفي محيط مرعناز بشمال المطار، في محاولة من الفصائل لتحقيق تقدم على حساب قوات سوريا الديمقراطية، فيما تتزامن الاشتباكات مع قصف متبادل بشكل مكثف بين الطرفين، ومعلومات مؤكدة عن خسائر بشرية جراء القصف والاشتباكات.

وقال المرصد إن هذه الاشتباكات تأتي بعد تحضيرات من قبل القوات التركية، خلال الأيام الماضية، بمشاركة من الفصائل المقاتلة والإسلامية العاملة في ريف حلب، لبدء عمل عسكري هدفه السيطرة على المنطقة الممتدة من مارع إلى دير جمال، بغية إعادة عشرات آلاف النازحين إلى قراهم التي نزحوا عنها بريف حلب الشمالي.

وكان هؤلاء نزحوا بعد تقدم قوات سوريا الديمقراطية (وحدات الحماية الكردية)، بدعم جوي روسي، وفق تأكيدات عدد من الناشطين في المنطقة، وسيطرتهم على عدة بلدات وقرى، أبرزها تل رفعت ودير جمال.

وتناقل ناشطون، اليوم الاثنين، أنباء تفيد باندلاع معارك بين فصائل الجيش الحر (غرفة عمليات أهل الديار)، ووحدات الحماية الكردية، على محور عين دقنة.

وتناقل الناشطون صورة قيل إنها لعنصر من الوحدات الكردية تم أسره، ولم يتسن لعكس السير التأكد من صحتها من مصادر مستقلة أو موثوقة.

متابعات

– الناشط الإعلامي ماجد عبد النور : تنويه لم ينطلق أي عمل عسكري ضخم على قسد في الشمال السوري حتى الآن .. مايجري في عين دقنة هو “غارة” “لأهل الديار” وهم مجموعة شبان من المناطق التي تحتلها قسد نذروا أنفسهم لتنفيذ عمليات سريعة وخاطفة في قلب العدو

– ناشطون أكراد : مقتل و أسر عدد من عناصر غرفة عمليات أهل الديار