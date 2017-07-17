رئيس وزراء كندا يقابل ” جاستن ترودو السوري ” ( فيديو )

قابل رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو، الطفل السوري “جاستن ترودو آدم بلان”، الذي أطلق عليه والداه هذا الاسم، كنوع من الشكر للبلد التي منحتهم الملاذ الآمن.

وقالت صحيفة غارديان البريطانية، الأحد، بحسب ما ترجم عكس السير، إن العائلة السورية وصلت إلى كندا قادمة من العاصمة السورية دمشق، في شباط عام 2016.

واستقبلت عائلة محمد وعفراء، مولودها الأول بعد عدة أشهر من وصولهم إلى مقاطعة “ألبيرتا”، حيث أطلقوا عليه اسم رئيس الوزراء، جاستن ترودو.

وعندما وصلت الأسرة اللاجئة إلى مدينة مونتريال في فبراير/شباط من السنة الماضية، لم يكن ترودو حاضرا في المطار لتحية هؤلاء اللاجئين كما فعل في مناسبات أخرى مع لاجئين سوريين آخرين.

وكانت كندا قد رحبت في كانون الأول 2015، بـ 163 لاجئاً سورياً في تورنتو، بينما تم التجهيز لاستقبال الآلاف من اللاجئين، ومنذ ذلك الحين استقر أكثر من 40 ألفاً من اللاجئين في كندا.

إلا أن ذلك لم يتم دون تحديات، حيث واجهت العائلات التي تمت إعادة توطينها مصاعب عديدة في تعلم اللغة الانكليزية أو الفرنسية وإيجاد عمل.

وأطلقت وكالات التوطين ورشات عمل لمساعدة اللاجئين على التغلب على القلق، وكان البعض قد انتقد الحكومة الفيدرالية لعدم مساعدة اللاجئين بشكل كاف.

وقال، جون ماكالوم، وزير الهجرة واللجوء والمواطنة، إن الحكومة قد زادت من التمويل للتدريب على تعلم اللغة، لتعالج النقص في البلاد.