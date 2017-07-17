قوات سوريا الديمقراطية ” تواصل تقدمها على حساب ” داعش ” في الرقة

أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان الاثنين، بأن قوات سوريا الديمقراطية تمكنت من تحقيق تقدم جديد بمدينة الرقة معقل تنظيم “الدولة الاسلامية” (داعش) في سوريا.

وذكر المرصد أن القوات تمكنت من التقدم والسيطرة على القسم الغربي من حي اليرموك بجنوب المدينة، فيما تتواصل الاشتباكات على محاور في المدينة القديمة بين الطرفين في محاولة من الفصائل لتحقيق تقدم جديد وتوسيع نطاق سيطرتها وبالتالي تقليص نطاق سيطرة التنظيم.

وأشار إلى أن طائرات التحالف الدولي واصلت تنفيذ ضرباتها مستهدفة مناطق سيطرة التنظيم ومواقعه في المدينة.

ونقل المرصد عن مصادر متقاطعة أن مئات المدنيين تمكنوا خلال اليومين الماضيين من الفرار من مناطق سيطرة التنظيم في الرقة، نحو مناطق سيطرة القوات في أطراف المدينة ومحيطها، مشيراً إلى أن عدد المدنيين المتواجدين في مناطق سيطرة التنظيم بالمدينة يقدر بعشرات الآلاف. (DPA)

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رأيان على “قوات سوريا الديمقراطية ” تواصل تقدمها على حساب ” داعش ” في الرقة”

  1. تدمير الرقة قائم على قدم وساق بحجة طرد مجرمي داعش. سيفعل الأكراد والتحالف الدولي بالرقة ما فعله الحشد الشيعي والتحالف الدولي بالموصل: تدمير ممنهج وإخلاء المدينة من سكانها السنة (في الموصل) والعرب السنة (في الرقة) بقصد إحداث تغيير سكاني!

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  2. انت فعلا مجنون اذا هناك تغير السكاني فهو في المدن الكردية التي اصبحت ٨٠ في ١٠٠ من العرب واتحداك واتحدى غيرك اذا هناك كردي واحد سكن في المدن العربية بعد قيام الثورة على رغم اني لست من جماعة قسد وارفض التضحيات شباب الكرد على الابواب الرقة حيث ليست لنا لا ثمرة ولاتمرة هناك والرقة مدينة عربية وتبقى العربية.

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