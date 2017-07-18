ألمانيا : إعتقال لاجئ سوري اعتدى بالضرب على زوجته و أحرق كتبها في بافاريا

اعتدى لاجئ سوري على زوجته، أمس الاثنين، بضربها على وجهها، قبل أن يقوم بإحراق كتبها، في مدينة “آديلتسهاوسن” (بافاريا)، جنوبي ألمانيا.

وسائل إعلام ألمانية محلية قالت، بحسب ما ترجم عكس السير، إن الزوج البالغ 48 عاماً، ألقى خلال الشجار الذي دار الساعة الثامنة والنصف مساءً، مصباحاً كهربائياً على زوجته البالغة من العمر 36 عاماً، إلا أنه أصاب باب المنزل.

وعلاوة على ذلك، قام الزوج، الذي لم يتم الكشف عن اسمه، بحرق كتب زوجته التعليمية، ومنعها من تلقي العلاج الطبي.

وألقت الشرطة القبض على الرجل في مستشفى آيشاخ، الذي كان متواجداً فيه لسبب آخر، واعترف بأفعاله، دون ذكر سبب اعتقاله واستجوابه.

وأصدرت الشرطة قراراً بعدم تواصل الرجل مع زوجته لمدة أسبوعين، إلا أن الزوج قام بتهديد زوجته عبر أحد برامج التواصل من خلال الهاتف، الأمر الذي دفع الشرطة لاقتياده إلى السجن، لـ “منع الأسوأ من الوقوع”.