أمطار غزيرة تغرق اسطنبول ( فيديو + صور )

استيقظت مدينة إسطنبول صباح اليوم الثلاثاء على وقع أمطار غزيرة أثرت على مختلف مناحي الحياة فيها.

وهطلت أمطار غزيرة مصحوبة بالبرق والرعد في ساعات الصباح، وتجمعت مياه الأمطار في الشوارع وأعاقت حركة المرور.

كما تسببت الأمطار في حدوث سيول أدت إلى انجراف بعض الأشجار والأعمدة على الطرقات، فضلا عن الاختناقات المرورية.

واحتمى بعض المواطنين بمواقف الحافلات وأسفل جسور المشاة والأماكن التي لا يصلها المطر. (ANADOLU)