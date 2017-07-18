إيلون موسك : الذكاء الاصطناعي خطر على البشرية

أكد الملياردير الأمريكي ومؤسس شركة #تيسلا الشهير، إيلون موسك، أن #الذكاء_الاصطناعي هو أكبر تهديد ستواجهه البشرية مستقبلا.

وخلال أحد اللقاءات التي جمعته بشخصيات سياسية أمريكية قال موسك: “أعتقد أن الذكاء الاصطناعي قد يصبح جزء من الحرب الإلكترونية، ومن الممكن أن يساهم في انتشار الأخبار الزائفة على شبكة الإنترنت، وهذا أمر في غاية الخطورة”. وأوضح أنه توصل إلى تلك الاعتقادات كونه مطلع على أحدث ما وصلت إليه هذه التكنولوجيا.

يذكر أن موسك كان قد حذر، في يوليو الجاري، من كارثة تهدد البشرية، حيث علق في تويتر على مقال لموقع إيلون موسك New Scientist تحدث عن “الشيخوخة السكانية” ومحدودية الوصول إلى موارد الغذاء حيث قال: “البشرية مهددة بالخطر، لكن القليلون يعلمون بذلك أو يهتمون به”، وفق ما اوردت قناة روسيا اليوم، وفي نوفمبر من العام الماضي، صرح موسك بأن “البشرية ستكون على شفا كارثة حقيقية، ما لم يتمكن البشر من التكيف مع الواقع الجديد، وإنتاج الغذاء بنفس الوتيرة التي يطورون بها الروبوتات”.

يذكر أن موسك ليس الوحيد الذي بدأ باستشعار خطر الذكاء الاصطناعي على البشر، فمنذ مدة أكد الفيلسوف السويدي، نيك بوستروم، أن الذكاء الاصطناعي قد يؤدي في المستقبل المنظور إلى فناء البشرية، وأشار إلى أن مثل تلك الأفكار الخطيرة نراها اليوم مجرد أوهام اعتدناها في أفلام الخيال العلمي، ولكن بعض العلماء كـ”ستيفن هوكينغ” يؤكدون أن التطور السريع للتكنولوجيا يجعل تلك الأفكار تبدو أكثر واقعية.

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رأيان على “إيلون موسك : الذكاء الاصطناعي خطر على البشرية”

  1. 100% أي ذكاء بدرجة كافية ح يعتبر البشرية بالأوضاع الحالية أكبر عبء على الكرة الأرضية خصوصاً اذا كان عنده امكانية التوصل الحر للمعلومات من الانترنت المعبى جنون وحقد وعنصرية وطائفية وكل طرف منهن شايف إنو ابادة باقي الأطراف بيحلله مشاكله النفسية والعاطفية والجنسية فبخوارزمية بسيطة بيلاقي إنه الحل بالتخلص من معظم إذا مو كل البشرية

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  2. منذ فترة شاركت في ندوة عن الذكاء الصناعي. هو فعلا خطر على البشرية لانه و قبل كل شيء يقتل العاطفة البشرية و يحول كل شيء الى ارقام و حسابات. مع الأسف هذا خطرا قادم و لايمكن ايقافه و لكن المحظوظون فقط هم الذين يستطيعون التعامل معه و حماية أنفسهم و اولادهم منه. و أقول المحظوظون لان الناس من الطبقة الوسطى و الفقيره ليسوا من هؤلاء. مع الأسف الأفلام الامريكيه التي كنّا نراها و نرى استعباد الناس فيها ستتحقق و ستتكون مستعمرات ضخمة من العبيد الذين يعملون للاغنياء و ستحول الانسان الى آلة عديمة الإحساس. قد يستغرق هذا عدة مئات من السنين لكنه آت.

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