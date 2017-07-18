إيلون موسك : الذكاء الاصطناعي خطر على البشرية

أكد الملياردير الأمريكي ومؤسس شركة #تيسلا الشهير، إيلون موسك، أن #الذكاء_الاصطناعي هو أكبر تهديد ستواجهه البشرية مستقبلا.

وخلال أحد اللقاءات التي جمعته بشخصيات سياسية أمريكية قال موسك: “أعتقد أن الذكاء الاصطناعي قد يصبح جزء من الحرب الإلكترونية، ومن الممكن أن يساهم في انتشار الأخبار الزائفة على شبكة الإنترنت، وهذا أمر في غاية الخطورة”. وأوضح أنه توصل إلى تلك الاعتقادات كونه مطلع على أحدث ما وصلت إليه هذه التكنولوجيا.

يذكر أن موسك كان قد حذر، في يوليو الجاري، من كارثة تهدد البشرية، حيث علق في تويتر على مقال لموقع إيلون موسك New Scientist تحدث عن “الشيخوخة السكانية” ومحدودية الوصول إلى موارد الغذاء حيث قال: “البشرية مهددة بالخطر، لكن القليلون يعلمون بذلك أو يهتمون به”، وفق ما اوردت قناة روسيا اليوم، وفي نوفمبر من العام الماضي، صرح موسك بأن “البشرية ستكون على شفا كارثة حقيقية، ما لم يتمكن البشر من التكيف مع الواقع الجديد، وإنتاج الغذاء بنفس الوتيرة التي يطورون بها الروبوتات”.

يذكر أن موسك ليس الوحيد الذي بدأ باستشعار خطر الذكاء الاصطناعي على البشر، فمنذ مدة أكد الفيلسوف السويدي، نيك بوستروم، أن الذكاء الاصطناعي قد يؤدي في المستقبل المنظور إلى فناء البشرية، وأشار إلى أن مثل تلك الأفكار الخطيرة نراها اليوم مجرد أوهام اعتدناها في أفلام الخيال العلمي، ولكن بعض العلماء كـ”ستيفن هوكينغ” يؤكدون أن التطور السريع للتكنولوجيا يجعل تلك الأفكار تبدو أكثر واقعية.