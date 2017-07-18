بالفيديو .. الروبوتات الجنسية تغزو أسواق التكنولوجيا

يغزو الذكاء الإصطناعي في السنوات الأخيرة معظم الأسواق التكنولوجية العالمية، وخاصة منها أسواق الجنس، والذي خلق ثورة في ما يسمى بالجنس التكنولوجي الروبوتي، والمصمم خصيصا لتقديم أحاسيس جنسية مقاربة إلى تلك التي يشعر بها مع بني جنسه.

وفي تقرير عن السوق المتنامية للروبوتات الجنسية، قالت مؤسسة الروبوتات المسؤولة: “إن التكنولوجيا المتقدمة، أدت بالفعل إلى إنشاء روبوتات لممارسة طقوس الحب، والتي بإمكانها أداء 50 وضعية جنسية”.