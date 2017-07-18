ترامب يبقي على الاتفاق النووي مع إيران و يهدد بفرض عقوبات أخرى عليها

ترامب يبقي على الاتفاق النووي مع إيران و يهدد بفرض عقوبات أخرى عليها

قرر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الإبقاء على الاتفاق النووي مع إيران، متراجعا بذلك عن أحد أبرز وعوده الانتخابية بتمزيق هذا الاتفاق الذي ابرمته الدول الكبرى مع طهران قبل عامين، لكنه هدد بالمقابل بفرض عقوبات على الجمهورية الاسلامية لا تتصل ببرنامجها النووي بل ببرنامجين عسكريين آخرين، كما اعلن مسؤول أمريكي ليل الاثنين.

وقال المسؤول طالبا عدم نشر اسمه انه بشأن الاتفاق النووي الذي ابرمته الدول الكبرى مع ايران في 14 تموز/ يوليو 2015 في عهد الرئيس الأمريكي السابق باراك اوباما فإن ادارة ترامب تعتبر ان طهران “تلتزم بالشروط” التي ينص عليها، مما يعني عدم فرض أي عقوبات أمريكية عليها بسبب برنامجها النووي.

لكن المسؤول لفت إلى أن الادارة الأمريكية تعتزم فرض عقوبات على إيران بسبب برنامجين عسكريين تطورهما، أحدهما للصواريخ البالستية والآخر للزوارق السريعة. (AFP)