تركيا : ” لكمة قاضية ” من تركي على وجه سوري اتهمته فتاة بالتحرش بها لفظياً ! ( فيديو )

تعرض شاب سوري للضرب، من قبل أحد التجار، في مدينة دوزجه، شمالي تركيا، بعدما ادعت فتاة أنه تحرش بها.

وقالت وسائل إعلام تركية، بحسب ما ترجم عكس السير، إن الحادثة وقعت الإثنين الماضي (10/7)، في شارع “سليمان كويومجو”، حيث ادعت الفتاة أن الشاب السوري “تحرش بها لفظياً”، وقام بملاحقتها لفترة طويلة في الشارع، قبل أن تستنجد بأصحاب المحلات في المنطقة.

بدورهم، أمسك التجار بالشاب، واقتادوه لأحد المحال التجارية، حيث أظهر مقطع مصور، لوكالة دوغان التركية للأنباء، الشاب الذي لم يتم الكشف عن اسمه، وهو يحاول الدفاع عن نفسه، إلا أن أحد التجار وجه له لكمة شديدة أسقطته أرضاً قبل أن يتم ركله وإخراجه من المحل.

وحضرت الشرطة بعد أن وصلها بلاغ بوجود عراك، إلا أن الدورية لم تجد أحداً، وعلى الرغم من اطلاعها على الفيديو المسجل من قبل كاميرا المراقبة، إلّا أنّها لم تقم بأي إجراء، لعدم وجود شكوى من أي طرف.