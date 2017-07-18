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#لبنان – الوكالة الوطنية للإعلام : “توقيف 13 سورياً في سعدنايل يحملون هويات لبنانية تستخدم في تنقلاتهم وفي معاملات رسمية”