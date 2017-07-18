رأي واحد على “#لبنان – الوكالة الوطنية للإعلام : “توقيف 13 سورياً في سعدنايل يحملون هويات لبنانية تستخدم في تنقلاتهم وفي معاملات رسمية””
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لبنان بلد شقيق وجارهرب اليه السوريين باطفالهم الصغار من الحرب اوروبا اكثرمن اثنان وثلاثون دولة توحدت بمختلف لغاتها واعراقها وكل مواطن من الاتحاد الاوروبي يدخل بالهوية الشخصية بين دول الاتحاد الاوروبي وتوحدوا في مختلف المجالات العملة والاقتصاد والسياسة والدفاع والمحاكم ونحن العرب لم نتوحدبشيء على الاقل الدخول بالهوية الشخصية لابالاقامة والتأشيرة والكفالة والحجز الفندقي اوروبا ادخلت السوريين بالهوية الشخصية وبدون هوية شخصية نرجوا من حكومة لبنان الشقيقة ان لاتدقق على السوريين خلال هذه الازمة فهؤلاء السوريين حملوا هوايا لبنانيةنتيجة الضغط والتدقيق واذا سوري اساء ليس الكل مسيء وهذا يحدث في جميع دول العالم امر طبيعي السوريين قبل الازمة اعمال البناء والزراعة وغيرها تتوقف عليهم وساهموا في تقدم الاقتصاد اللبناني من قبل والسوريين استقبلوا اخوتهم اللبنانيين اثناء الحرب على لبنان في بيوتهم من قبل ونشكر الرئيس اللبناني على تصريحاته تجاه السوريين في لبنان منذساعات ونأمل ان تترجم الاقوال الى افعال وان لايدقق إلا على المسيءفقط وان نضاهي اوروبا في معاملتنا مع السوريين وان يتم الطلب من الامم المتحدة والمنظمات الدوليةوالمتبرعين بتقديم المساعدات للبنان والسوريين وان لايتم ربط المساعدات والتبرعات بالسياسة فاللاجئيين السوريين في لبنان ابرياء وفقراء وستنتهي الازمة بإذن الله ولكل شيء بداية ونهاية