متحدثاً بلسان حمار و كلب .. ممثل موال ينتقد ” كوميدياً شاباً ” سخر من ” لهجة التشبيح العلوية ” عبر تلفزيون النظام ! ( فيديو )

تقمص الممثل السوري الموالي “بشار اسماعيل” دور حمار وكلب، وتكلم بلسانهما، منتقداً “برنامجاً كوميدياً” عرض على تلفزيون النظام، انتقد مقدمه “اللهجة الساحلية العلوية” التي اشتهر بها “الشبيحة”.

وكانت الحلقة الأولى لبرنامج “كتالوك”، التي قدمها “الكوميديان الفيسبوكي”، محمود الحمش، وعرضت على شاشة قناة “سما” (الدنيا)، قبل أيام، أثارت سخطاً واسعاً في الأوساط الموالية، بسبب استخدام الحمش للهجة العلوية التي يشتهر بها “الشبيحة”، سواء كانوا أصلاء أو متقمصين.

واقتصرت سخرية الحمش على بضع ثوان فقط، وكانت ضمن فقرة ساخرة من عدة حالات، ولم تقتصر على تلك اللهجة، ولم يتم منحها حيزاً أكثر من غيرها.

وفي المقطع المصور، الفريد من نوعه، والذي انتشر على نحو واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي، واطلع عليه عكس السير، ظهر الممثل المعروف بمواقفه الموالية لبشار الأسد وجيشه، جالساً على كرسي وبجانبه كلب، وبدأ بانتقاد القناة والبرامج والمقدم.

وبداية، تحدث اسماعيل بلسان “حمار”، علماً أنه لم يكن متواجداً سوى هو والكلب، وقال: “كتير مستاء من الشب يلي وزنو 400 كيلو، وجاي عم يتمسخر على قناة أرض مو سما، وعم ينتقد الفساد .. أي فساد يا بني”.

وأضاف اسماعيل، بلسان الحمار “الفيلسوف”، أن حرف القاف عندما يصبح “ئاف”، فإن هذا لا يعني بأنه بات محصوراً بمدينة أو طائفة.

وفي محاولة فاشلة منه للدفاع عن اللهجة التي يعرف المؤيد والمعارض، والسوري عموماً (قبل اندلاع الثورة)، أنها لغة التشبيح والترهيب والتخويف، وأن مالكها ومتقمصها لا يستخدمانها إلا لهذا الغرض، قال اسماعيل أن التحدث بحرف القاف مرده حرص المتكلم من أهل القرى على اللغة العربية.

وبعد الحمار، تحول اسماعيل إلى كلب، وعلق بلسانه قائلاً: “إذا واحد هندوسي عم يحكي أمثلة عن الإمامو علي بقولو عن الهندوسي شيعي، وإذا بوزي عم يحكي عن عمر بقولو سني .. ايمت بدكن تصيرو بشر ؟ بدال ما تحبو بعضكن أسا هادا شيعي وهادا سني .. عم تتصارعو على أحداث من 1400 سنة وكلا كذب”.

المثير للسخرية في انتقادات اسماعيل للحمش وكتالوكه، أن الأول نفسه يعتبر أبرز من استخدم “لهجة التشبيح العلوية” وسخر منها، بل ونجح في ذلك نجاحاً قل نظيره، وذلك عندما قدم إلى جانب الممثلة ميرنا شلفون، دور “أبو سلمى”، في مسلسل “أبو جانتي”.

وظهر “أبو سلمى” في 3 حلقات، بدور أحد كبار شبيحة الساحل، محاطاً بالحراس الشخصيين المدججين بالسلاح، والمدير للعديد من الشركات والأعمال، مستخدماً وزوجته المفردات الشهيرة: “قرد – مينك هنت ولا – والله تجيبك – …”.

وختم اسماعيل الفيديو الناقد بالقول: “لك أنا بحب كل العالم .. ولك قسماً بالله أنا بحبو لعدوي .. عيب .. سلام”.